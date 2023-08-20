ما حقيقة انفصال ميغان ماركل والأمير هاري رسميًا.. طالبت بالحضانة و80 مليون دولار؟

تداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر انفصال الأمير هاري وزوجته الفنانة الأمريكية المعتزلة ميغان ماركل عن بعضهما خلال الاسبوع الماضي وذلك بحسب مصادر مطلعة.

أنباء عن انفصال الأمير هاري وميغان ماركل



بعد أن ظهرت دوقة ساسكس ميغان في الاسبوع الماضي بدون خاتم زواجها من الأمير هاري حيث شوهدت وهي تتناول طعام الغذاء مع صديقاتها بينما كانت لا ترتدي الخاتم، انتشرت العديد من المصادر أنباء عن انفصالها بشكل رسمي عن زوجها.

وكانت ميغان قد استبدلت خاتم زواجها الرائع والمكوّن من 3 حجرات كريمات بشريط ذهبي على اصبعها بينما كانت تتنزّه مع صديقاتها.



وأثار عدم ارتدائها للخاتم شائعات بانفصالها عن الأمير هاري بشكل نهائي ورسمي، كما وصل الأمر إلى انتشار بعض الأنباء حول طلب ميغان مبلغ مالي يصل إلى 80 مليون دولار كتسوية طلاق، بالإضافة إلى حضانة طفليهما ارتشي وليليبيت.

في المقابل نفت العديد من المصادر هذه الأخبار مؤكدين أن علاقة الثنائي جيدة وأن سبب عدم ارتدائها الخاتم هو ارساله لمحل مجوهرات بهدف إصلاحه.

كما أكّدت المصادر بان شائعات انفصال الامير هاري وميغان عاريّة عن الصحة، حيث ان الثنائي يقضيان وقتهما بعيداً عن المنزل بسبب انشغالهما بالاعمال.

هل يظهر الأمير هاري وزوجته ميغان في حفل ألعاب Invictus Fortnight؟



وعلى صعيد آخر ذكرت صحيفة تايمز بأن الأمير هاري وزوجته ميغان من المفترض أن يتواجدا في الحفل الختامي لألعاب Invictus Fortnight يوم 16 سبتمبر القادم.



وقال العديد من الجمهور إن ظهورهما سويًا في هذا الحفل سيكون الحاسم حول علاقتهما، وأنه سيؤكد أن الأمور بينهما جيدة.