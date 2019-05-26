ما مصير برنامج "شيخ الحارة" بعد قرار منع بسمة وهبة من الظهور الإعلامي؟

تردّدت العديد من الأقاويل، حول مصير برنامج "شيخ الحارة"، عقب أزمتين طاحنتين أحلت به، وبمقدمة البرنامج الإعلامية بسمة وهبة، أولهما بيان نقابة الإعلاميين تطلب فيه وقف "وهبة" عن ممارسة النشاط الإعلامي، بعد حلقة ماجد المصري، بسبب الإساءة للأفارقة، وثانيهما تقدم الإعلامية باستقالتها من العمل بالقناة بعد حلقة ياسمين الخطيب.

وحذفت قناة "القاهرة والناس"، جميع فيديوهات حلقة ياسمين الخطيب، فجأة، كما أنها لم تعرض "برومو" حلقة اليوم، كما هو معتاد طوال الأيام الماضية، منذ بداية انطلاق "شيخ الحارة" في أول رمضان، ما ينذر بوجود أزمة في عرض البرنامج، بداية من حلقة غدًا الأحد.

وقال مصدر مسؤول بقناة القاهرة والناس، لـ"البوابة"، إن احتمالية وقف البرنامج هي الأكبر، مشيرًا إلى أن هناك مفاوضات من جانب مسؤولي القناة، مع نقابة الإعلاميين، لعرض البرنامج حتى نهاية شهر رمضان، بسبب التزام المحطة بتعاقدات مع شركات إعلانات، ما يعني أن إيقاف البرنامج سيكلف القناة خسائر فادحة.

وأوضح المصدر، أن القناة تسعى إلى الوصول بالمفاوضات مع نقابة إلإعلاميين، إلى أنه في حالة صدور قرار رسمي بإيقاف البرنامج، يتم تطبيق القرار فيما بعد، وليس الموسم الجاري.

ولفت المصدر، إلى أنه في حال إصدار قرار بوقف البرنامج بصفة رسمية، سيكون بناء على بيان نقابة الإعلاميين، جرّاء أزمة الإساءة غير المقصودة للأفارقة، في حلقة الفنان ماجد المصري، وليس له دخل بتقديم "وهبة" لاستقالتها من عدمه، حيث إنه لم يتم البت فيها حتى الآن.

جدير بالذكر أن نقابة الإعلاميين في مصر، كانت قد قرّرت وقف الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «شيخ الحارة» المثير للجدل والمذاع عبر قناة «القاهرة والناس» بسبب أزمة حلقة الفنان ماجد المصري وإهانته للأفارقة أصحاب البشرة السمراء.

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