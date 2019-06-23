مريام فارس: " أجرى ارتفع جدا على متعهدي الحفلات.. بالبلدي بقيت تقيلة على مصر"

أوضحت الفنانة اللبنانية ميريام فارس خلال حضورها لإحدى المؤتمرات الصحفية الأسباب التي جعلتها لا تأتي كثيرًا لإحياء الحفلات في مصر، واختصرت في نهاية كلامها عن الأمر بأنها "أصبحت ثقيلة على مصر".

وقالت: "لماذا لا أزور مصر، بصراحة منذ اندلاع ثورة يناير/كانون الثاني، وطلبي في حفلات بمصر أصبح أقل، كما أن أجرى ارتفع جدا وأصبح كبيرا على متعهدي الحفلات.. بالبلدي "بقيت تقيلة على مصر".

وجاءت تصريحات ميريام فارس، خلال مؤتمرها الصحفي، الذي عقد اليوم السبت، على هامش مشاركتها في مهرجان "موازين" الغنائي في المغرب.

على صعيد آخر، غابت ميريام فارس في فترة من الفترات لمدة طويلة جدًا بسبب المرض والذي ظل غامضًا بالنسبة للجمهور حتى هذا اليوم وأثار جدلًا واسعًا بين متابعيها، وفي آخر ظهور إعلامي لها أكدت أنها تعافت وأصبحت بحال صحية جيدة وطلبت من الجميع الدعاء لها دائمًا.

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