متابع يتهم نوال الزغبي بشرب الكحول في رمضان.. وهكذا ردَّت!

اتهمت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بتناولها المشروبات الكحولية في إحدى الحفلات التي أحيتها خلال شهر رمضان المبارك.

نوال الزغبي ترد على اتهامها بشرب الكحول

في التفاصيل، شارك أحد الأشخاص لقطة شاشة من مقطع فيديو تظهر فيه نوال الزغبي تؤدي إحدى أغانيها وهي جالسة على طاولة مليئة بكؤوس المشروبات، التي لم يتضح ما إذا كانت مشروبات كحولية أم لا، وكتب في تغريدته مدعيًا: ""بكل وقاحة تتناول المشروبات الكحولية في الشهر الفضيل. اوك اشربي بس مو تنشري فيديوات انك عم تشربي احترمي الناس الصائمين".

ولم تتوانَ الزغبي في الرد على الاتهامات، لافتةً إلى أن الكأس لا يعود لها، كما أعربت من غضبها من التكهنات حول أن ما في الكأس هو مشروب كحولي، وكتبت: "أوّل شي هيدا الكاس مش لإلي للشخص اللي قاعد على رأس الطاولة! ومين قلّو إنو كحول! شو هالعالم هيدي ولوووو".

رد فعل المتابعين

وتفاعل المستخدمون مع تغريدة نوال، مُشيرين إلى أنه لا يتوجب عليها تبرير أفعالها، إذ كتب أحدهم: "حتى لو كحول ما حدا الو عندك شي..في شي اسمه حرية.. ومع هيك ما في داعي تبرري وتعطي تفسيرات..ما عم تأذي حدا بس الادمين شكله منو معود ع الحرية".

وردَّ آخر: "أصلاً لو كحول شو خصّو ما فهمت؟ 😂 وقت الصيام تبعنا حضرة الاستاذ كان قاطع لحمة وبياض يعني او كيف؟".

