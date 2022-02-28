محمد الأحمد يتوفى في "عروس بيروت".. ويحتفل بميلاده الـ43 في الواقع

صدم محبو وعشاق مسلسل "عروس بيروت" بموت شخصية "آدم"، التي جسدها الفنان السوري محمد الأحمد، في نهاية الحلقة.

موت شخصية محمد الأحمد "آدم" في "عروس بيروت"

انتهت الحلقة الـ26 من المسلسل بموت "آدم" بطلق ناري حين محاولته التدخل في مشارة وقع فيها "خليل"، فينقل إلى المشفى لإنقاذ حياته إلَّا أن الأطباء لم يتمكنوا من ذلك لتنتهي الحلقة بوفاته ومشهد دفنه، وهو ما لم يعجب المشاهدين الذين يرون أن شخصية "آدم" شخصية محورية في العمل.

وشكك العديد بموت "آدم" خاصة أن النسخة التركية من المسلسل لا تشهد مثل هذا الحدث، حيث ظن البعض أن الأمر مجرد حلم أو أحداث غامضة سيكشف عنها فيما بعد.

محمد الأحمد يحتفل بعيد ميلاده



وبعيدًا عن حادثة موته في مسلسل "عروس بيروت"، احتفل النجم السوري بيوم ميلاده الثالث والأربعين يوم أمس الموافق 27 فبراير عام 1979، وتلقى العديد من التهاني من معجبيه عبر حسابه على "إنستغرام".



حياة محمد الأحمد

محمد الأحمد من مواليد 27 فبراير عام 1979، التحق بتخصص الأدب العربي في الجامعة ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج عام 2005.

لدى الأحمد شقيقين هما: الفنان السوري أحمد الأحمد والمخرج الإبداعي علاء الأحمد، وقد شارك محمد صورة تجمعهم من كواليس مسلسل "خريف العشاق".

محمد الأحمد أشهر العزاب في الوسط الفني

والجدير بالذكر أن الأحمد يعتبر من أشهر العزاب في الوسط الفني، فرغم اتمام عامه الـ43، إلَّا أنه لم يدخل علاقة جادة أو يعلن زواجه، رغم انتشار شائعات تفيد زواجه قبل 13 عامًا وإنجابه طفلة، إلَّا أنه نفى الأخبار.

وخلال لقاء له في شهر مايو العام الماضي، كشف أنه على علاقة غرامية، حيث وصف حبيبته بـ"حرامية القلوب"، وأعرب عن رغبته في أن يكلل حبهما بالزواج قريبًا، لكن لم يعلن أي شيء عن الموضوع.



