محمد الترك يُعبر عن حبه الكبير لزوجته دنيا بطمة بهذه الطريقة!

كشفت الفنانة المغربية دنيا بطمة عن قيام زوجها المنتج البحريني محمد الترك برسم تاتو يحمل اسمها تعبيرًا عن حبه الكبير لها، ونشرت بطمة عبر أحد حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي صورة ليدها وهي تمسك يد زوجها مُستعرضة التاتو الذي رسمه.

وتفاعل الجمهور مع الصورة وانهالت التعليقات، فالبعض عبر عن إعجابه الكبير بتصرف الترك وطريقته بالتعبير عن حبه متمنين لهما حياة سعيدة.

في المقابل سخر البعض الآخر من الصورة وتصرف بطمة والترك، مُعلقين ان بطمة هي من فرضت الأمر على زوجها لتستفز ابنته حلا الترك وطليقته السيده منى الساير، حيث تحاول الفنانة المغربية باستمرار اثبات مقدار محبة زوجها لها.

يُشار إلى أن الفنانة المغربية دنيا بطمة كانت قد صرحت مؤخرًا إنها لا تهتم بمشاهدة برنامج ابنة زوجها الفنانة الشابة حلا الترك مؤكدة أن امرها لا يعنيها، كما أضافت بانها لا تمنع حلا الترك وأشقائها عبدالله ومحمد من رؤية شقيتهم أي ابنتها غزل، تاركة لهم الحرية المطلقة برؤيتها أو لاء.

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