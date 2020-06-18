محمد النجادة يثير الجدل بعد ظهوره بشكل أنثوي.. فيديو!

تداول رواد السوشال ميديا صورة للإعلامي الكويتي "محمد النجادة" بمظهر أنثوي ويضع مستحضرات التجميل.

الصورة التي انتشرت بشكل كبير دفعت الإعلامي للخروج عن صمته بفيديو ليعلق " الصورة المتداولة قديمة وقد كانت أيام الحجر بالتحديد، ولم يكن هنالك أي صالونات فاتحة لذلك حلقت لحيتي بنفسي لأنها كانت تزعجني".

إلا أن حتى طريقة حديثه في الفيديو أثارت الانتقادات وعلق البعض "مو عايزين نسوان احنه الحمدلله والشكر ياربي"، واضاف آخر "هو أصلاً مايع وحركاته أنثويه".

وكان محمد قد أثار الجدل منذ فترة بعد أن حلق شعره كاملاً والسبب رسالة من والدة طفل مصاب بالسرطان!

إذ شارك رسالة جاء فيها "بغيت أطلب منك انك تقلل تصوير بالصالون لأن ولدي يتمنى لو عنده شعرة واحدة لأن فقد شعره من علاج الكيماوي. ما تدري شكثر يتأزم من يشوفك بالصالون تحلق وتسرح شعرك"

وأضافت "يمكن الموضوع ما يعنيلك بس وايد ناس تتأثر بأدق التفاصيل. وأنا أدري إنك ما تقصد والله بوفقك واحنا بنضل نتابع عشان روحك طيبة".

فاستجاب النجادة وشارك فيديو وهو يحلق شعره كاملاً دعماً منه لمرضى السرطان.

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