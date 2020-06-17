هكذا ردت نانسي عجرم على إساءة أصالة نصري لها.. والجمهور "قصفت جبهتها"!

أطلقت النجمة اللبنانية نانسي عجرم سلسلة تصريحات حول رأيها بطلاق أصالة، خلاف شيرين عبد الوهاب مع زوجها الفنان حسام حبيب، وعلاقات نيللي كريم وغادة عبد الرازق العاطفية.

نانسي عجرم التي أطلت بمقابلة هاتفية لصالح أحد البرامج، أبدت رأيها حول طلاق الفنانة السورية "أصالة نصري" من المخرج "طارق العريان" بعد خيانة الأخير لها مع فنانة صاعدة، عجرم أكدت دعمها لأصالة وأنه ربما كان الطلاق أفضل وخير لها ولأولادها.

الجمهور بدوره أثنى على موقف نانسي واصفًا تصرفها باللبق ودعوا أصالة إلى أن تتعلم من نانسي أسلوب التعامل وعلق البعض "نانسي قصفت جبهة أصالة"، إذ أن نانسي على الرغم من الخلاف المعروف للكل من ناحية أصالة من دون سبب يذكربعد أن وصفتها بالمنافقة في إحدى حلقات برنامجها لم تتردد في دعمها، وكانت عجرم قد ردت على موضوع الخلاف منذ سنة: "هي عندها خلاف معي..ما بعرف ليه..على العموم بوجهلها تحية".

عجرم أيضاً تحدثت عن شائعات الخلاف بين شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب، وعلقت أن كل بيت يحدث فيه خلاف وانشاء الله يكملوا العمر كلوا سوا، كما هنأت كل من غادة عبد الرازق ونيللي كريم على أخبار ارتباطهما عاطفياً.

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