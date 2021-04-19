مريم حسين تكشف تفاصيل في قضية منى السابر..والمشاهير يتخلون عنها لهذا السبب!

تعرضت الممثلة المغربية مريم حسين لهجوم شديد من رواد السوشال ميديا بعد أن كانت والدة حلا الترك السيدة منى السابر قد كشفت أن المبلغ المالي المطلوب منها لم يتم دفعه بعد.

الهجوم على مريم كان بسبب تصريحاتها السابقة أنها هي ووالدتها سيتكفلن بدفع المبلغ المالي المطلوب من منى السابر والذي وصل لـ مبلغ 200 ألف ريال أي ما يعادل 53 ألف دولار أمريكي. مريم بدورها أطلت من بعد الهجوم الشديد وكشفت تفاصيل كثيرة منها أن المشاهير قد تخلوا عن السابر بعد أن أعلموا أن القضية ليست مرفوعة من ابنتها حلا نفسها بحكم أنها قاصر ولا يمكنها ذلك.

مريم أضافت أنها على تواصل مستمر مع منى وأكدت أنهم حاولوا أن يرسلوا المبلغ المالي المطلوب إلا أن البنك طلب حضورها حتى يتأكدوا من مصدر هذه الأموال ولماذا يتم تحويلها، وتابعت أن الحساب البنكي للسابر في البحرين لا يستقبل التبرعات ويحتاج ذلك إلا تصريح من القضاء حتى يتم الأمر لذلك لم يصلها المبلغ لحد الآن.

بالعودة لـ منى السابر فقد أكدت في تصريح منذ مدة أن المحكمة أعطتها مهلة لمدة شهر حتى تعيد الأموال إلى ابنتها كما وأضافت أن حلا شهدت ضدها في المحكمة على الرغم من أنها كانت تعلم بأن الأموال المسحوبة من حسابها كانت حتى يتمكنوا من استئجار شقة لهم معاً وتدبير احتياجاتهم اليومية بعد أن رفض طليقها أن يدفع النفقة والمستحقات الخاصة بهاز.

يذكر أن منى والتي كانت تتجنب الدخول في نقاشات أو بالأحرى أي حرب كلامية مع بطمة، كانت قد خرجت عن صمتها منذ فترة وهاجمت بطمة التي شاركت فيديو راقصًا لها منذ مدة على أغنية "يوم ليك ويوم عليك" كسخرية من قرار حبس أولي بحق السابر، ووصفت السابر بطمة بالمستوى الهابط لما فعلته، وأضافت أنها من غير الممكن أن تشمت بأحد لأنه من غير المعلوم ما الذي يمكن أن يواجه الإنسان أثناء خروجه من بيته.

وكانت السابرقد صرحت سابقاً أنهم حاولوا طمس هويتها من الأوراق الرسمية الخاصة بابنتها حلا الترك وابنها عبد الله عن طريق تبديل خانة الأم باسم دنيا بطمة وهو ما أغضبها ودفعها للبكاء من الظلم الذي تتعرض له.

للمزيد من قسم الترفيه:

أنغام تتجاهل أصالة نصري بعد محاولة الصُلح العلني.. تسجيل صوتي يكشف الكثير!

سوزان نجم الدين ومحمد منير جمعهما عقد زواج بالرغم من أنها متزوجة..ما القصة؟

نسل الأغراب ومقطع مُسرب من الحلقة الأخيرة يُظهر وفاة هذه الشخصية..فيديو!