محمد رمضان يتحسس مؤخرة شوق الهادي بفيديو صادم!

تداولت الصفحات الفنية منذ لحظات فيديو راقص لـ الفاشنيستا شوق الهادي برفقة الفنان المصري محمد رمضان من داخل أحد أماكن السهر.

محمد رمضان ظهر في الفيديو وهو يراقص شوق الهادي، واثناء ذلك وضع يده على مؤخرة شوق من دون قصد إلا أن ذلك لم يشفع لهما أمام الجمهور الذي هاجمهما بعدة تعليقات كان منها:

"مش لمسة خاطئة ، لانو لو خاطئة كانت وقفته عند حده بس هيه فرحانه".. وتابع آخر "شفيهم الفنانات اذ شافوا هالفنان انخبلوا اللي ترقص واللي تلصق فيه وتعطيه مجال يلمسها عادي خير مايحسبونه رجال".. وجاء في تعليق أحدهم "فيديو مقزز كيف بتسمحله يحط ايدو هيك عليها ولبسها نو كومنت".. واضاف آخر "إلى أين يا بنات يا مسلمااات الرخص؟".... وكان هنالك تعليق "زوجته روحها حلوه والله او مش فارق معاها غير فلوسه".

محمد رمضان يخضع لحقن الشفاه!

منذ أيام تم تداول مجموعة صُور جديدة للفنان محمد رمضان والتي أظهرته بشفاه مُنتفخة، واثارت الصُور تساؤل الجمهور حول خضوعه لـ فيلر الشفاه، ومن بعد الأخذ والرد في الموضوع خرج الفنان المصري عن صمته وعلق بـ "وأنا صغير شفايفي كانت أكبر مني #الرجالة_الصعايدة_مابيعملوش_عمليات_تجميل

رداً على الأخبار الكاذبة".



محمد رمضان مُتهم بالكذب!

منذ مدة قريبة كان قد شارك رمضان خبر مفاده بأنه حصل على الدكتوراة الفخرية في الغناء والتمثيل من قبل المعهد الثقافي الألماني في لبنان ليتضح لاحقاً أن الشهادة تم شرائها ومن بعدها أعلن المركز سحب الشهادة بسبب سُمعة محمد رمضان ما بين التطبيع مع العدو الصهيوني وقضيته الشهيرة مع الطيار الراحل أشرف أبو اليسر.

أيضاً كان رمضان قد صرح بأنه تلقى لقب سفير الشباب من نقابة الفنانيين في لبنان وهو ما نفاه رئيس النقابة وأكد أنهم كانوا قائمين على حفل التكريم دعماً منهم للفن وكل ما يتعلق به. من بعدها شارك الفنان المصري بيان من النقابة اللبنانية تؤكد ما صرح به وان ما يحدث مجرد محاولة لتعكير نجاح الفنان لا أكثر ولا أقل.

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