محمد رمضان يتسبب بإغلاق أحد مطاعم دبي!

عاد الفنان المصري محمد رمضان لتصدر الحديث من جديد بعد أن سبب أزمة جديدة في مدينة دبي التي يتواجد فيها خلال الفترة الحالية.

رمضان كان متواجداً داخل أحد المطاعم وتجمهر الجمهور حوله من دون الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات المتبعة بسبب فيروس كورونا، وما زاد الطين بلة تداول الفيديوهات على نطاق واسع مما دفع الأجهزة المختصة لأخذ القرار بإغلاق المطعم ودفع مخالفة مالية.

رمضان بدوره أعاد مشاركة الفيديو عبر حسابه وأرفقه بتعليق "اعتذر بالنيابة عن جمهوري واحبائي لتسببهم في إغلاق #ناموس مكاني المفضل في #دبي لمدة خمس ايام بسبب تجمعهم حولي"!

الفنان المصري منذ ساعات أعاد مشاركة فيديو أخر من أحد أماكن السهر في دبي وكالعادة كان المكان مليء ومحتشد مما دفع الجمهور للتعليق بـ "شكلوا في مطعم جديد رح يتسكر"!

الحجز على أموال محمد رمضان !

الفنان المصري كان قد صُدم بقرار التحفظ على أمواله وعلق على الموضوع بـ فيديو جاء فيه "صحيت النهاردة على تليفون البنك يقولي الدولة تحفظت على فلوسك، قولتله أنا وفلوسي وبيوتي ولحم أكتافي ملك بلدي وأهل بلدي ايه المشكلة يعني؟!...فقام بيقولوي عشان متحطش في موقف محرج لما تستخدم الفيزا ومتلاقيش فلوس.. قولتله الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة اللي زي حالاتي قد مابيحطوا في البنك قد مابيسبوا في بيوتهم، مستورة.. صباح الخير يا مصر"

محمد رمضان وحذف أغنية إنساي!

من جهة أخرى، ما تزال الخلافات مستمرة بين محمد رمضان والنجم المغربي سعد المجرد بسبب أرباح دويتو "إنساي" الذي تم إطلاقه عبر قناة رمضان الشخصية في يوتيوب.

وتم اخفاء الفيديو كليب والذي حقق أكثر من 318 مليون مشاهدة تم مؤقتاً من منصة يوتيوب بعدما رفض رمضان دفع ما بذمته من عائدات المشاهدة للمجرد بعد مرور عامين على طرح الأغنية. وأشير أن رمضان تجاهل بنود العقد الموقع بينه وبين المجرد، والذي يقضي منحه نسبة مئوية من أرباح مشاهدات الفيديو الغنائي.

وذكرت إدارة أعمال المجرد أنها تواصلت مع إدارة أعمال رمضان لتذكيره بالعقد، إلَّا أن الأخير رفض احترام بنوده؛ ما دفع إدارة المجرد بطلب حذف الأغنية. من بعد الحادثة بأيام قيل أن رمضان وافق على دفع المستحقات المالية وتم إعادة الكليب مُجدداً إلى القناة، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها حذف الأغنية بشكل مؤقت.

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