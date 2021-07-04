نورة العميري تتعرض لسخرية واسعة بسبب شكلها...والجمهور يشبهها بـ دوبي!

نورة العميري هي الإسم الأبرز والأكثر تداولاً خلال الفترة الحالية بسبب التغيير الكبير في شكلها تحت عنوان "النيو لوك"!

نورة شاركت صُور وفيديوهات جديدة لها وهي تغير في لون شعرها ما بين الأشقر الفاتح واللون الرمادي المائل للأزرق، وأثارت اللوكات الجديدة سخرية الجمهور بشكل واسع ضمن تعليقات كان منها:

"استغفر الله العظيم شكلها كيف وشاطره تتنمر على خلقة الله تطلع بحالها ع المراي ضاعت بين شب وبين بنت"...وتابع أحدهم "سلام رب من قول رحيم موكان شعرك حلووه"..في حين شبهها البعض بالشخصية الشهيرة "دوبي" من سلسلة أفلام هاري بوتر.

يذكر أن الفاشنيستا الكويتية كانت قد احتفلت بعيد ميلادها في جزر ميكونوس وشاركت العميري فيديوهات راقصة لها أثناء تواجدها على يخت خاص وارتدت قميص واسع وشورت قصير، وأثارت اللقطات المتداولة سخرية الجمهور بعدة تعليقات كان منها "ذي فرحانة بفخوذها وساقها اللي مافيه اي انوثه".

خطوبة نورة العميري !

نورة كانت قد شاركت خبر خطوبتها عبر حسابها في سناب شات بفيديو أظهرهدايا ثمينة وصلت لها ما بين الأزهار ومجوهرات من ماركة "كارتير" إضافة إلى قوالب الكيك المنوعة بمختلف الأحجام والمذاقات. ولم تكشف نورة هوية الشاب واكتفت بمشاركة صورة خاتم الخطوبة في يدها ارفقتها بكلمة "أخيراً". صديقة نورة الفاشنيستا الكويتية فوز الفهد بدورها شاركت الصُورة عبر حسابها وارفقتها بتعليق "ألف مبروك نوره"!

نورة العميري تسخر من إحدى الفتيات!

الفاشينيستا كانت قد تصدرت الحديث منذ مدة بعد أن سخرت من إحدى الفتيات الممتلئات واصفةً إياها بالسيارة ذات الباب الواحد، كما تابعت القول أن الفتاة كانت ترتدي "بدلة" نسخة عن التي كانت نورة لتوها قد اشترتها إلا أنها غيرت رأيها بها وستعيدها لأن الفتاة شوهت شكل القطعة.



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