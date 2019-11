أول تعليق من أحمد سعد بعد قرار المحكمة بحبس طليقته سمية الخشاب 3 سنوات!

برغم كل ما اثير حول الأزمة الحالية للفنانه سمية الخشاب والتي حدثت عن طريق خطأ إجرائي ودون علمي وانا الآن خارج مصر اوضح وفقط للحق ومهما كانت الخلافات انه بالفعل تمت التسوية والاتفاق علي التسوية بنفوس راضية الا انني تفاجأت بالأخبار من خلال الإعلام وتم فورا تصحيح المسار متعاليا عن اي إساءة او ترويج لأكاذيب عارية تماما من الصحة ولكن للاسف دأب علي ترويجها اعلام الفلس والإثارة .، فقد عاهدت الله علي عدم الإساءة او الافتراء مهما كانت الظروف .، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون

