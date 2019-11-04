أول تعليق من أحمد سعد بعد قرار المحكمة بحبس طليقته سمية الخشاب 3 سنوات!

حالة من الجدل أثيرت خلال الساعات الماضية بعد صدور حكم بحبس الفنانة المصرية سمية الخشاب 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، حيث قالت في أول تعليق لها عن طليقها أحمد سعد "تنازلت كتير ومش هسيب حقى منه أبدا".

وبحسب التقارير الصحفية، اتهمت الخشاب طليقها أحمد سعد بعدم الوفاء، وبأنه استغل غيابها وقدم شيك بدون رصيد للمحكمة ليحصل على حكم غيابي على الرغم من اتفاقه معها سابقًا خلال جلسة صلح بينهما، وحتى يتم تصحيح مسار الأمور، خرج سعد عن صمته وكتب عبر إنستغرام قائلًا:

"برغم كل ما أثير حول الأزمة الحالية للفنانة سمية الخشاب والتي حدثت عن طريق خطأ إجرائي ودون علمي وأنا الآن خارج مصر. أوضح وفقط للحق ومهما كانت الخلافات أنه بالفعل تمت التسوية والاتفاق علي التسوية بنفوس راضية".

وتابع "إلا أنني تفاجأت بالأخبار من خلال الإعلام وتم فورا تصحيح المسار متعاليا عن أي إساءة أو ترويج لأكاذيب عارية تماما من الصحة ولكن للاسف دأب علي ترويجها إعلام الفلس والإثارة، فقد عاهدت الله على عدم الإساءة والافتراء مهما كانت الظروف، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".

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