محمد رمضان يثير غضب الشارع اللبناني بصورته على دماء الشهداء!

أثار الفنان المصري محمد رمضان غضب الجمهور اللبناني بعد مشاركته لصورة من على مرفأ بيروت والذي شهد إنفجار ضخم منذ حوالي الـ سنة وأسفر عن مئات الوفيات وآلاف الإصابات.

الصُورة التي شاركها محمد رمضان كانت من زيارته الأخيرة إلى لبنان وأثارت الصُورة غضب الشارع اللبناني بعدة تعليقات كان منها "بلا أخلاق بلا شرف بلا كرامة غير مرحّب فيك بـ لبنان! بس مش الحق عليك، الحق عاللي سمحلك تتصور على دم الشهداء!! ومن هلّأ من قلّك اعتذارك مش مقبول"..

بلا أخلاق

بلا شرف

بلا كرامة

غير مرحّب فيك بـ لبنان!

بس مش الحق عليك، الحق عاللي سمحلك تتصور على دم الشهداء!!

ومن هلّأ من قلّك اعتذارك مش مقبول! @Mohamed_Ramadan #محمد_رمضان_غير_مرحب_في_لبنان pic.twitter.com/hFTpiZQaWc — Georgio Sayegh (@ShGeorgio) September 2, 2021

وتابع آخر "ليش وجعنا لوكايشن للتصوير والإستعراض! ومين المسؤول عن وصول هالشتلة لمكان تفجير قلب العاصمة ليعمل فوتوشوت هونيك"..وجاء في تعليق آخر "محمد_رمضان أنمنع من التمثيل بمصرُ يلي هيي بلدو كرمال قعد مع الإسرائيلي بالإمارات بس لبنان بيستقبلوا ل يتصوّر ع جرحوا؟ نحنا ما عنا دولة نحنا عنّا زريبة"...

ليش وجعنا لوكايشن للتصوير والإستعراض! ومين المسؤول عن وصول هالشتلة لمكان تفجير قلب العاصمة ليعمل فوتوشوت هونيك! #تفجير_مرفأ_بيروت pic.twitter.com/eMPvLjG4hO — سحر حسين غدار (@sahar_ghaddar) September 2, 2021

بالحديث عن محمد رمضان فقد كان قد شارك الصُورة بعد الازمة الأخيرة والادعاءات الكاذبة حول تلقيه جائزة شهادة الدكتوراة الفخرية في التمثيل والغناء من المركز الثقافي في لبنان إضافةً إلى منحه لقب سفير الشباب من نقيب الموسيقيين في لبنان أيضاً.

نقيب نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان فريد بو سعيد والذي كان قد وقع أسفل الشهادة نفى بدوره منح أي شهادة دكتوراه فخرية لـ محمد رمضان… وتابع"أنا حضرت مهرجان أفضل شخصيا، ولكن لم يصدر عن نقابتنا أي من هذه الشهادات"... وشدد أمين سر نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان بأن النقابة لا تمنح دكتوراه فخرية في المجال، وإنما تمنح عضوية شرف للأشخاص الداعمين للنقابة الفنية أو حتى لبعض العاملين في المجال الفني الذين لا يمكنهم الانتساب إلى النقابة الفنية.

بعد الحادثة بأيام عاد محمد رمضان وشارك بيان رسمي من نقابة ممثلي المسرح والإذاعة والسينما في شمال لبنان يؤكدون فيه أن التكريم كان بشكل رسمي وارفقه بتعليق "شكراً نقابة المهن التمثيلية ووزارة الثقافة اللبنانية على التوضيح".

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