محمد رمضان يجسد شخصية الراحل أحمد زكي في مسلسله القادم "الإمبراطور"

كشف النجم المصري محمد رمضان عن تفاصيل مسلسله القادم والمقرر أن ينافس به خلال موسم رمضان المقبل في عام 2021، وهو مسلسل بعنوان "الإمبراطور".

وفي التفاصيل، أعلن محمد رمضان من خلال منشور له عبر حسابه على موقع إنستغرام أنه بصدد تجسيد شخصية الفنان الراحل أحمد زكي، إلى جانب أنه لطالما كان يتمنى القيام بهذا الأمر وعلّق قائلًا: "قلت زمان أتمنى تجسيد نجم التجسيد الأول ورئيس جمهورية التمثيل أحمد زكي".

وأضاف رمضان: "ودلوقتي بعلن إن شاء الله عن مسلسلي القادم الإمبراطور..أحمد زكي..رمضان 2021، ثقة في الله نجاح يليق بالنجم الكبير وبالجمهور العظيم".

وحتى الآن لم يكشف محمد رمضان عن تفاصيل أخرى تتعلّق بالإخراج أو التأليف أو الإنتاج، ولكن كل ما يعرفه الجمهور في الوقت الحالي أن نجم "البرنس" يثبت في كل عام أنه من نجوم الصف الأول وهذا ما يجعل الجميع في حالة ترقب لمتابعة جديده.

وكان الفنان محمد رمضان قد حقق نجاحًا كبيرًا في موسم رمضان 2020 من خلال مسلسل "البرنس" والذي شارك فيه نخبة من النجوم من بينهم: أحمد زاهر، نور اللبنانية، إدوارد، سلوى عثمان، روجينا، من تأليف وإخراج محمد سامي.

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