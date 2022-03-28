محمد رمضان يحظى بإعجاب الجمهور بسبب هذا التصرف في حفله بالسعودية..فيديو

أحيا الفنان محمد رمضان حفله الغنائي في جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك خلال افتتاح فورمولا 1، وحظي النجم المصري بإعجاب واسع من الجمهور بسبب ما قام به خلال الحفل مع أحد المعجبين الذي كان يحاول الوصول إلى المسرح للقائه ومصافحته.

وفي التفاصيل، شارك محمد رمضان عبر حسابه على موقع إنستغرام مقطع فيديو من الحفل الخاص به الذي أحياه يوم السبت خلال افتتاح مسابقات فورمولا 1، وظهر رمضان في الفيديو وهو يطلب من منظمي الحفل السماح لأحد المعجبين بالاقتراب من المسرح، خاصة وأنه كان يحاول مصافحته ولقائه، ليحظى الموقف بإعجاب لافت من الحاضرين الذي صفقوا بحرارة وتفاعلوا بشكل حماسي خلال الحفل.

من جهته، علق محمد رمضان على مقطع الفيديو مؤكدًا تقديره للجمهور السعودي الذي حضر لمشاهدته، وكتب قائلًا: "شكرًا للجمهور الغالي على ليلة أمس..أقوى حفلة بجدة"، ولاقى المقطع لاحقًا تفاعلًا لافتًا، حيث حصد أكثر من 400 ألف مشاهدة وانهالت التعليقات من المتابعين وحتى من بعض النجوم والمشاهير.

الجدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان يستعد خلال الفترة القادمة لعرض مسلسله الجديد في رمضان 2022 الذي يحمل عنوان "المشوار"، ويشارك في العمل إلى جانبه النجمة دينا الشربيني والتي ظهرت في إحدى الصور الخاصة بالعمل.

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