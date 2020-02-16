محمد رمضان يرد بسخرية على حملة مقاطعته: "أنا فعلا هدومي اتقطعت"!

عقب ما أثار الفنان محمد رمضان الكثير من الجدل على خلفية قضيته مع الطيار المصري الذي تم توقيفه عن العمل مدى الحياة بسببه، دعا بعض النشطاء إلى مقاطعته على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال هاشتاغ "قاطعوا محمد رمضان"، ليرد "نمبر ون" بسخرية وبطريقة كانت مستفزة للبعض.

وفي أول تعليق لرمضان على حملة مقاطعته من خلال الهاشتاغ "قاطعوا محمد رمضان" والذي تصدر الترند على تويتر خلال الأيام الماضية، نشر الفنان المصري فيديو لاحتفاله بآخر إنجازاته على موقع يوتيوب، وترك تعليقًا قال فيه: " قاطعوا محمد رمضان.. في نفس يوم احتفالي بقناتي على يوتيوب بكسر حاجز ال٢مليار و٤٥٠مليون مشاهدة في وقت قياسي..رقم واحد ده إرادة ربنا مش إرادة تويتر".

#قاطعوا_محمد_رمضان في نفس يوم احتفالي بقناتي على يوتيوب بكسر حاجز ال٢مليار و٤٥٠مليون مشاهدة في وقت قياسي #رقم_واحد ده إرادة ربنا مش إرادة تويتر ☝🏽❤️ pic.twitter.com/7LSZKdGW6A — Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) February 14, 2020

وفي منشور آخر، عرض رمضان مقطع فيديو يظهر فيه برفقة معجبيه في الشارع وقال ساخرًا: "الحمدلله قاطعوا محمد رمضان تريند رقم واحد...وانا فعلًا هدومي اتقطعت فالشارع".

الحمد لله #قاطعوا_محمد_رمضان تريند رقم واحد .. وانا فعلاً هدومي اتقطعت فالشارع 😂 pic.twitter.com/CSl0qWiRwB — Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) February 14, 2020

الجدير ذكره أن محمد رمضان تعرض في الآونة الأخيرة للكثير من الانتقادات وبدأت أسهم نجوميته تهبط شيئًا فشيئًا، فالبداية كانت من خلال مهاجمته للمتظاهرين السلميين في مصر من خلال أغنية "هما عايزينها فوضى" ومن ثم تسببه بفصل الطيار المصري لمدى الحياة، والآن سخريته من حملة مقاطعته بدلًا من التوضيح والاعتذار.

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