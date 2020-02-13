هذا ما فعلته مريم حسين بعد خروجها من السجن.. وهذه هي واسطتها!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر إطلاق سراح الممثلة المغربية "مريم حسين" بعد إتهامها بقضية هتك العرض بالرضا.

وفي التفاصيل، كان قد رفع شقيق الفنان الإماراتي "حسين الجسمي" المدعو صالح دعوى قضائية ضد مريم حسين على خلفية نشر فيديو راقص لها في أحد نوادي دبي الليلة، وانتهت القضية بحكم السجن ضدها لمدة شهر مع الترحيل من دبي!

قبل تنفيذ الحكم، حاول العديد من الوجوه المعروفة التدخل من أجل إقناع صالح الجسمي بالتنازل وعلى رأسهم الفنانة الإماراتية "أحلام الشامسي"، إلا أن صالح رفض الصلح.

بعد مرور 10 أيام من تنفيذ الحكم، فوجئ الجمهور العربي بخبر إطلاق سراح مريم وكان أول من أعلن الخبر الممثلة الكويتية "مها محمد" بمنشور عبر حسابها في إنستغرام.

مريم التي عادت لبيتها وابنتها كان أول ما شاركته عبر حسابها فيديو تحتفل فيه بعيد ميلاد أحلام

واصفة إياها بـ "Boss Lady"، مما أكد الشائعات التي رجحت أن أحلام هي واسطة مريم في الخروج من السجن.

صالح بدوره شارك فيديو وبدا عليه الغضب ويطلب من الجميع ألا يسأله عن واسطة مريم وقال: "ربما عفو خاص، كفالة، أو غيرها.. الموضوع لا يعني طالما أصبح بيد القضاء"!

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