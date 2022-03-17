محمد رمضان يشوق جمهوره بإعلان حفله في الفورمولا 1

أشعل الفنان المصري محمد رمضان حماس متابعيه ومحبيه بإعلان عن حفله الغنائي الجديد في جدة تزامنًا مع افتتاح سباقات فورمولا 1.

أعلن محمد رمضان عن حفله الغنائي الجديد عبر حسابه على "إنستغرام" ونشر صورة البوستر الدعائي، وكتب: "السبت ٢٦مارس أقوى حفلة في جدة و أفتتاح الحدث العالمي فورمولا وان"

كما نشرت الصفحة الرسمية لمسابقة الفورميولا وان المنشور، وكتبت: "النجم المصري متعدد المواهب “نمبر وان” محمد رمضان، الملقب بالأسطورة.. سيحيي حفلًا موسيقيًا رائعًا بعد انتهاء الحصة التأهيلية لسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 .. يوم السبت 26 مارس في حلبة كورنيش جدة".

محمد رمضان يروِّج لمسلسله "المشوار"



طرح محمد رمضان الفيديو الترويجي لمسلسله الجديد "المشوار" عبر حسابه على "إنستغرام"، الذي كشف الكثير من الأحداث والتفاصيل الغامضة التي ستسيطر على مشاهده.

وسيجسد رمضان شخصية "ماهر"، بينما ستؤدي الفنانة المصرية دينا الشربيني شخصية "ورد".



أحداث مسلسل "المشوار" لـ محمد رمضان



تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشوقي حول زوجين "ماهر"، الذي يلعب دوره محمد رمضان، و"ورد"، التي تؤدي دورها دينا الشربيني، حيث يعمل الثنائي باليومية في إحدى شركات الملاحة بمدينة الإسكندرية، ويمران بالعديد من الصعوبات والمشاكل التي تنغص حياتهما.

قنوات عرض مسلسل المشوار لـ محمد رمضان



من المقرر عرض المسلسل حصريا على شبكة قنوات dmc، وتعاد حلقات المسلسل على dmc دراما بعد الحلقة الحصرية بساعتين، كما يعرض على منصة watch it.

