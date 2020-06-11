محمد رمضان يطرح كليب "كورونا فيروس" ويتصدر ترند يوتيوب

بعد فترة من التشويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طرح يوم أمس الفنان محمد رمضان الكليب الذي كان ينتظره محبيه ومتابعيه وهو كليب "كورونا فيروس"، ويتحدث خلال الكلمات عن بعض النصائح والإرشادات التي يجب اتباعها لتفادي تفشي الفيروس.

وظهر رمضان في بداية الكليب بكمامة ذهبية وقفازات فضية مرصّعة، وتخللت غالبية المشاهد لقطات راقصة وحماسية كما عود الجمهور دائمًا، واستطاعت الأغنية خلال 24 ساعة فقط أن تحصد ما يقارب 800 ألف مشاهدة، إلى جانب تصدّر الأغنية لقائمة الترند على موقع يوتيوب في عدة دول.

والمفاجأة الجديدة في هذا الكليب، هو ظهور ابن محمد رمضان في إحدى اللقطات، وهو ما أعلن عنه الفنان المصري سابقًا عبر حسابه على موقع فيسبوك وعلق وقتها قائلًا: " علمت إبني علي إزاي يعقم غرفته في كليب كورونا ڤيروس .. الأغنية في خلال أيام قليلة على قناتي الرسمية على يوتيوب".

على صعيد آخر، حقق الفنان محمد رمضان نجاحًا كبيرًا في موسم رمضان 2020 من خلال مسلسل "البرنس" والذي شاركه في بطولته عدد من النجوم مثل أحمد زاهر، روجينا، سلوى عثمان، نور اللبنانية، إدوارد وغيرهم، تأليف وإخراج محمد سامي.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: