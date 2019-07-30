محمد رمضان يغني في حفل المطربة بوسي وشكوى ضده بنقابة الموسيقيين

تقدم عبدالعظيم عبدالمجيد، الوكيل عن شركة "ستارز" للإنتاج الفني بشكوى رسمية إلى نقابة المهن الموسيقية المصرية يطالب فيها بوقف الفنان المصري محمد رمضان عن الغناء وعدم إصدار أي تصاريح له، مؤكدًا أن رمضان، تعاقد مع شركته على إنتاج أعماله الغنائية وإقامة الحفلات.

جاءت هذه الشكوى على خلفية غناء محمد رمضان في حفل مواطنته المطربة بوسي، التي أحيت حفلًا غنائيًا في الساحل الشمالي، وخلال حضور "رمضان" للحفل صعد المسرح وقدم نحو 4 أغنيات منها: "نمبر وان، وانساي" وسط تفاعل كبير من الحضور.

وقال عبدالعظيم عبدالمجيد، في شكواه: "تتشرف الشركة أن تفيدكم بأن الفنان محمد رمضان متعاقد مع الشركة، ويرجى التكرم بالعلم أن الشركة تخطركم بعدم إصدار أي تراخيص له إلا بعد موافقة الشركة حيث إنه يوجد تعاقد يمنعه من العمل إلا من خلال الشركة".

وجاء حفل المطربة المصرية بوسي بحضور العديد من نجوم الفن منهم: أحمد رزق ومنة فضالى ولقاء سويدان ومحمد أنور ومصطفى بسيط وعزة مجاهد والإعلامى تامر أمين وغيرهم.

وتعليقًا على الشكوى، قال طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية في تصريح خاص لـ"البوابة" إن مثل هذه الشكاوى يتم تقديمها للشؤون القانونية بالنقابة، لافتًا إلى أنه لن يتم بحث أي شكاوى أو الرد على الشركة في الفترة الحالية بسبب انشغال الجميع بانتخابات نقابة المهن الموسيقية غدًا.

يُذكر أن محمد رمضان، أعلن مؤخرًا تعاقده مع شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، وبدأ أولى أعماله معها بطرح فيديو كليب أغنية "بابا" والذي لاقى نسبة مشاهدة عبر القناة الرسمية للشركة على موقع "يوتيوب".

وكان محمد رمضان أعلن قبل يومين استعداده لإحياء حفل غنائي جديد، كما طرح فيديو كليب مع المطرب المغربي سعد لمجرد وحمل عنوان "إنساي".

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