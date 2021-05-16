ميساء عبد الهادي تُصاب برصاص الإحتلال...والجمهور "سيارة الإسعاف إسرائليه"!

تداولت الصفحات الإخبارية فيديو أظهر الممثلة الفلسطينية ميساء عبدالهادي بعد أن تلقت رصاصة من المحتل أثناء إحتجاج سكان أهالي حي الشيخ جراح على قمعهم من منازلهم.

ميساء تلقت إصابة بالرصاص في قدمها واظهر الفيديو مجموعة من المتظاهرين الشباب وهم يحملونها بإتجاه سيارة الإسعاف، ومن بعدها تم تداول صُورة لها من داخل سيارة الإسعاف وكان التعب واضحاً عليها.

خبر إصابة الممثلة تم إعلانه أولاً من خلال المخرج عمرو سلامة بمنشور جاء فيه "الممثلة الفلسطينية المبدعة والمهمة ميساء عبد الهادي، التي مثلت في أعمال أمريكية وأعمال عربية حصدت جوائز في أهم المهرجانات العالمية، تم إطلاق النار عليها من الشرطة الإسرائيلية وإصابتها، عندما كانت تشارك في تظاهرات للاعتراض على الإخلاء الجبري للأسر الفلسطينية من بيوتها في شيخ جراح".

الجمهور بدوره لفت نظره سيارات الإسعاف التي تواجدت في المنطقة وعلقوا بـ "اللي يسعفونها إسرائيليين.. كيف كذا"..إلا أن الرد جاء من بعض سكان المنطقة بـ "احنا عرب 48 عايشين مع اليهود يعني احنا بنشتغل معهم في مسعفين عرب"...وأضاف آخر "يافا مدينة مختلطة واصحاب الارض اكيد عرب ولما احنا داخل الخط الأخضر طبيعي الاسعاف مش من عند السلطة الفلسطينية".

في نفس السياق اتهم البعض الممثلة بالكذب والتزوير بتعليق جاء فيه "تقدم اغراء واستعراض وشكلهم يهود الي يسعفونها ولا يمكن بالغلط نسو يغيرون ملابسهم تري يلبسون لباس الجيش اليهودي ويسون الافلام الهنديه ويصورون".

من هي ميساء عبد الهادي

تخرّجت ميساء من الأكاديمية لفنون العرض في تل أبيب. ولعبت أدوارًا عديدة في التلفاز والسينما، وعدة أدوار في مسرحيات عرضت على مسرح الناصرة،. كما وقد نالت شهادة البكالوريوس في العلاج المائي من معهد وينجيت للتربية البدنية والرياضة، حازت على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان دبي السينمائي 2011 على دورها السينمائي الأول "ليلى" عن فيلم حبيبي راسك خربان...شاركت الممثلة في عدة أعمال كان آخرها فيلم "الملاك" الذي صدر عام 2018 للمخرج ارييل فرومين.

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