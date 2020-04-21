محمد عبده: أحب المنزل ولكن الحجر حرمني شيئًا واحدًا.. ولازم نفلسف كورونا! (فيديو)

قال الفنان السعودي محمد عبده، إنه بطبعه شخص يحب المنزل ويمكث فيه كثيرًا معلقًا على حياته الخاصة في ظل الحجر المنزلي الذي يتبعه المواطنين في غالبية دول العالم كإجراء وقائي احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد أنه بيتوتي ولكن الشيء الوحيد الذي حُرم منه هو السفر.

وقال محمد عبده في تصريحات له عبر التلفزيون المصري من خلال "سكايب" ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي المصري وائل الإبراشي، إنه يحب السفر للغاية ولديه أبناء في السعودية وأبناء في باريس وعندما يسافر لهم يجلس في المنزل أيضًا وأضاف أن السفر يشعره بأنه "حُر".

وعن الحجر المنزلي قال إن من مرّ عليه أزمات يصير شخصًا متعصب إلى حد ما، مردفًا: "الأزمات عمومًا اللي ما عاشها والناس اللي ما جربوها لديه شيء من الرخاء ولم يخلق لديه شيء من القساوة ولكن الدنيا فيها الحلو والمر ولازم الناس زي ما بتشوف الحلو لازم تشوف المر".

وعن تعامله مع أزمة كورونا قال: "اللي عندي في البيت كلهم بيتابعوا كل حاجة عن كورونا وقلت لهم أحسنلكم ما تتابعوا أنا شخصيًا ما بتابع حتى في أغاني بتطلع عن الكورونا مبسمعهاش وعلطول بسمع وأشاهد التلفزيون اللي مفيهوش أخبار وأشاهد قنوات السينما".

وأردف قائلًا: "أنا عندي في البيت البنات متخوفين، وبقولهم الموضوع ده لازم نستفيد منه بإننا نفلسفه"، مردفًا: "لازم نفلسف المشاكل اللي تجينا وما ننظر لها على إنها مأساة ولكنها خلقت عشان تشوفها في صالحك ولا لأ وتتعايشوا معاها وربك يشوف كيف هتتصرف إيمانك هيقل ولا هيضعف وكيف تعمل لنفسك كنترول".

وأكد أنه حصل على "دبلوم صنايع" عام 1963 وكانت والدته هي القائمة على معيشته وكانت تريد له أن يكون لديه تحصيل علمي كي يكون موظفًا مردفًا أنه حقق رغبتها ورغبته وأنه اتخذ قرارًا بأنه عندما يدخل مجال الموسيقى يتعلم وبالفعل درس موسيقى على يد أساتذة.

وأكد أنه في بداياته الفنية كان رجال الدين (أهل العلم الصحيح) واضحين في مسألة الرأي حول الفن وكانوا دائمًا يقولون: "الغناء الماجن هو الحرام وإلى الآن هو حرام ورفعوا كلمة الماجن من الغناء منذ أواخر الستينات"، حتى شهدنا فترة الانفتاح، وكان رجال الدين في نيتهم توجيه الغناء لمكانه الصحيح.

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