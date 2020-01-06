محمود العسيلي يعلن موعد عقد قرانه على خطيبته خبيرة التجميل.. ويعلق على تجربة "سالمونيلا"

كشف الفنان المصري محمود العسيلي، عن موعد عقد قرانه على خطيبته خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، مشيرًا إلى أنه قرر أن يكون الموعد الثلاثاء المقبل.

وقال العسيلي في تصريحات صحفية، إنه سيتم عقد القران في محافظة الإسكندرية، وهي المدينة التي ولدت فيها خطيبته، مشيرًا إلى أن حفل الزفاف سيكون يوم الجمعة المقبل.

وأوضح المطرب المصري أنه استقر على كافة تجهيزات حفل الزفاف، الذي من المقرر أن يقتصر الحضور فيه على أصدقائه المقربين وأهل العروسين ومجموعة من نجوم الوسط الفني المقربين منه أيضًا.

وأشار إلى أنه لم يتردد في تكرار تجربة الزواج مجددًا بعد انفصاله عن زوجته السابقة ووالدة ابنه، مؤكدًا أنه وجد ضالته في خطيبته الحالية، في ظل وجود العديد من القواسم المشتركة بينهما.

ومن جانب آخر، كشف العسيلي كواليس مشاركته في أغنية "سالمونيلا" للفنان الشاب تميم يونس، والتي أثارت ضجة واسعة على السوشيال ميديا، موضحًا أن تميم صديقه وكان يرغب في التعاون معه، في أغنيته الأولى "إنتي أي كلام"، المكونة من 3 كلمات فقط.

وتابع: "بعد أغنية إنتي أي كلام اتفقت مع تميم على أن العمل المقبل لابد أن أشارك فيه، خاصة أنه يقدم لونًا مختلفًا وأنا دائمًا ما أميل إلى تقديم ألوان مختلفة وأشجع هذا النوع من الأغاني".

وأعاد محمود العسيلي الحديث مجددًا عن واقعة "الواسطة" عندما أحرج معجبًا طلب التصوير معه في إحدى حفلاته، فرد عليه قائلًا: "جامد إنت يعني؟! معاك واسطة؟".

وقال العسيلي: "الشخص الذي قلت له هذه الجملة، كان أحد المسؤولين عن تنظيم الحفل، وكان يناديني طوال الحفل: يا عسيلي صورة يا عسيلي صورة يا عسيلي، بطريقة وترتني وأخرجتني عن تركيزي".

وأضاف: "فقلت له هذه الجملة التي أعترف أنني خانني التعبير فيها، لأنه أحد المسؤولين في المكان، ويجب أن يلتزم بمهمته ولا ينشغل بالتصوير، أو يستغل سلطته لالتقاط صورة معي".

يذكر أن واقعة "الواسطة" كانت قد أثارت غضبًا عارمًا تجاه العسيلي، من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وشن كثيرون هجومًا حادًا عليه، واصفين إياه بـ"المغرور" وقارنوا بينه وبين فنانين أكثر نجومية لا يبخلون على الجمهور بالتقاط الصور التذكارية معهم.

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