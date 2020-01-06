وصلة رقص دينا الشربيني مع عمرو دياب على "قمرين" تغضب الجمهور.. شاهد (فيديو)

فاجأ المطرب المصري عمرو دياب ومواطنته الفنانة دينا الشربيني، الجمهور وهما يرقصان على أنغام أغنية "قمرين" الخاصة بالهضبة، خلال ‏إحدى السهرات الخاصة.‏

وظهر عمرو وهو يرقص برفقه دينا، في الفيديو الذي تداوله نشطاء موقع الفيديوهات الشهير "انستغرام"، والذي تفاعل معه الجمهور بشكل كبير.

وتساءل الجمهور عن سبب السهر والرقص الدائم لهما برفقه بعضهما في المناسبات الخاصة، حيث قال أحد المتابعين :"هي دينا الشربيني عندها حاجة تانية تعملها غير الحفلات والرقص؟"، وقال آخر "زهقنا هما مقضينها غنا ورقص".

وواصل المتابعون التعليق على الفيديو والتساؤل عن أعمالهما، حيث قال أحدهم "هذولا ما يتعبون ما عندهم شغل".

ومؤخرا، ظهر عمرو دياب وهو ينقذ دينا الشربيني من موقف محرج، خلال حفله الغنائي الذي أحياه في ختام أمسيات مهرجان "ميدل بيست" الغنائي والمقام في العاصمة السعودية الرياض.

وتداول رواد مواقع التواصل فيديو ظهر فيه دياب وهو يقدم دينا للجمهور، باعتبارها الفنانة الوحيدة المشاركة في المهرجان إلى جانبِ الفنانين الذكور، وذهب وأمسك يدها لتصعد إلى المسرح، ولكن عندما بدأت دينا الشربيني في الحديث مع الجمهور، بدا أنَّ الميكرفون معطلا مما جعل عمرو دياب يتدارك الموقف سريعا، ويعطيها الميكروفون الخاص به لتكمل حديثها مع الجمهور.

وكانت فعاليات مهرجان "ميدل بيست" أقيمت في العاصمة الرياض على مدى 3 أيام خلال الفترة من 19 حتى 21 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، واستضافت أهم 100 منسق أغانٍ (دي جي) عالمي، وضمت 5 مسارح لتستوعب أكثر من 200 ألف مشاهد فضلا عن الكافيهات والمطاعم وأماكن الترفيه لراحة الجمهور.

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