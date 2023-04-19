مخرج (جعفر العمدة) يفجر مفاجأة حول تغيير نهاية المسلسل

البوابة -حسم المخرج محمد سامي امر لجوء صناع مسلسل (جعفر العمدة) إلى تغيير نهايته، بسبب توقعات الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد الفيديو الذي نشرته الفنانة هالة صدقي، أثناء عودتها لتصوير العمل في العيد.

وقال محمد سامي خلال استضافته في أحد البرامج الحوارية: (لا يوجد تغيير في النهاية، أنا في أحد المشاهد كنت محتاج أصور زوايا أخرى، فطلبت إني أصور جزء من المشهد من جديد).وتابع: (أنا صورت النهاية وهي محسومة!).

هذا و بدأت القصة، عندما نشرت الفنانة هالة صدقي مقطع فيديو لها عبر موقع (إنستغرام)، أثناء وضعها مكياج خاص بشخصية الحاجة صفصف في أحداث مسلسل جعفر العمدة، وطالبت الجمهور خلال الفيديو بعدم توقع أحداث المسلسل فيما بعد، وذلك لأنها اضطرت إلى تصوير المسلسل من جديد بدلًا من الاحتفال بعيد القيامة المجيد اليوم، موضحةً أنها تشعر بالتعب وكانت تريد الاحتفال، لتنتشر الأنباء حينها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول إعادة صناع المسلسل تصوير مشهد النهاية.