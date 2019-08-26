مخرج "زهايمر" يكشف للمرة الأولى كواليس المشهد الذي جمع بين عادل إمام وسعيد صالح وأبكى الجميع!

لا بد من الاعتراف بأن المشهد التمثيلي الذي جمع ما بين الفنان عادل إمام والفنان الراحل سعيد صالح في فيلم "زهايمر"، من أكثر من المشاهد السينمائية تأثيرًا، وذلك بسبب الأداء المحترف من النجمين وفي نفس الوقت نقل المشهد رسالة واقعية، ألا وهي أن الإنسان ضعيف مهما بلغت قوته وأن الوقت يمضي سريعًا دون أن نشعر به.

وللمرة الأولى بعد مرور 9 سنوات على إنتاج الفيلم، كشف مخرج "زهايمر" عمرو عرفه عن كواليس هذا المشهد الشهير والذي تسبب في بكاء كل شخص تابعه، وشارك عبر صفحته على موقع تويتر صورة للمشهد وعلق قائلًا: " "مش عارف أخرجت المشهد ده إزاي .. قبل ما أصوره كنت بعدي علي ا. سعيد صالح كل يوم احكيله المشهد و كإنه بيسمع لأول مره و كنت مرعوب بس مش شايف حد غيره يعمل الدور و لما جه التصوير قال كلام غير اللي في السيناريو بس نفس المعني و أحلي.. الله يرحمك يا عّم سعيد علي بالي طول الوقت".

مش عارف أخرجت المشهد ده إزاي .. قبل ما أصوره كنت بعدي علي ا. سعيد صالح كل يوم احكيله المشهد و كإنه بيسمع لأول مره و كنت مرعوب بس مش شايف حد غيره يعمل الدور و لما جه التصوير قال كلام غير اللي في السيناريو بس نفس المعني و أحلي .. الله يرحمك يا عّم سعيد علي بالي طول الوقت 🙏 pic.twitter.com/VONyMXa68L — Amr arafa (@AArafa) August 25, 2019

وكان الفنان الراحل سعيد صالح قد قام بتأدية هذا الدور على أساس أنه شخص مصاب بالزهايمر، ولكنه كان بالفعل مصاب بهذا المرض، وتوفي النجم المصري في الأول من شهر آب لعام 2014 بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة وتم دفنه في مسقط رأسه في المنوفية.

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