مراد بوز في علاقة عاطفية مع هذه النجمة .. والجمهور مصدوم

أثار المغني والنجم التركي الشهير مراد بوز جدلًا كبيرًا قبل مدة وذلك بعد ان انتشرت العديد من الشائعات حول وجود علاقة رومانسية تجمعه مع النجمة التركية الشهيرة "توبا بويوكوستون"، بسبب بعض المشاهد الرومانسية التي جمعتهما في مسلسل ذات أخرى، وهو ما نفاه الثنائي مؤكدين أن علاقتهما مجرد زماله.

مراد بوز يتصدّر الترند مع هذه النجمة

عاد النجم التركي الشهير "مراد بوز" لإثار الشائعات مرة أخرى حول حياته الخاصة، وهذه المرة عن وجود علاقة رومانسية جديدة بينه وبين نجمة تركية شهيرة.

وكشفت وسائل الاعلام التركية بان المغني مراد بوز على علاقة عاطفية بالنجمة "ايشين توران"، وهي حبيبة النجم "الب نافروز" السابقة التي كان قد انفصل عنها قبل مدة ليست ببعيدة.

وأثار هذا الخبر صدمة لدى الجمهور حيث تساءل الكثيرين ما اذا كان مراد على علاقة فعلاً بايشين وانه هو السبب الرئيسي وراء انفصالها عن آلب نافروز.

كما اكّدت بعض المصادر بان الثنائي يعيشان علاقة حب رائعة ولكنّهما يحبذان أن تكون الامور بسريّة تامة وبعيداً عن وسائل الاعلام، وأضافت هذه المصادر أن الثنائي بدا في غاية الانسجام خلال حفل منصة نتفليكس الذي اقيم قبل أيام.

هذا ورصد احد الصحافين مؤخرًا الفنانة ايشين توران وسألها حول علاقتها بالفنان مراد بوز، إلا أن الفنانة التركية لم تؤكد أو تنفي الخبر، وقالت إنها في عجلة من أمرها وستتحدث لاحقًا، مما زاد من ترجيحات العلاقة العاطفية بينهما.

انفصال آلب نافروز وايشين توران

اعلن النجم التركي الشهير "آلب نافروز" والنجمة "ايشين توران" عن انفصالهما بشكل نهائي خلال الشهر الماضي، ولم يكشف الثنائي التركي عن السبب الرئيسي لهذا الانفصال.

وتناقلت العديد من المصادر بان السبب وراء انفصالهما هي الغيرة الشديدة بينما أكّد آخرون بان الخيانة هي السبب، وهنا تساءل الجمهور ما اذا كانت ايتشا هي من قامت بخيانة آلب نافروز مع مراد بوز.