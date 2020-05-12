وفاة الفنان إبراهيم نصر عن عمر يناهز 74 عامًا!

توفي الفنان المصري الكوميدي إبراهيم نصر، ظهر اليوم الثلاثاء، عن عمر 74 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وأعلن الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين المصريين، خبر وفاة إبراهيم نصر، الذي نال شهرته الكبيرة بفضل تقديم برنامج المقالب "الكاميرا الخفية"، في حقبة التسعينيات وأوائل الألفية الثالثة.

وأوضح زكي، أن الجنازة ستقام في وقت لاحق من اليوم، فيما ستحدد أسرة الفنان الراحل، موعد العزاء.

وكانت شائعات الوفاة تطارد الفنان الراحل من حين لآخر، خلال السنوات الماضية، ومن المعروف عنه أنه مقل في الظهور الإعلامي، ومن أبرز أعماله الفنية مؤخرًا، فيلم "إكس لارج" مع الفنان أحمد حلمي.

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