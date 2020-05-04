ياسمين صبري بصورة نادرة لها وهي ترتدي الأبيض!

شاركت الممثلة المصرية "ياسمين صبري" صورة قديمة لها من مرحلة الطفولة وهي ترتدي الفستان الأبيض وبلقطة عفوية من أحد الأعراس.

الصورة التي إنتشرت بشكل كبير عبر السوشال ميديا، نالت إعجاب الجمهور الذي أكد أن جمالها طبيعي وأنها لم تلعب في وجهها أو تجري عمليات تجميل.

ياسمين ما تزال تتصدر حديث السوشال ميديا بعد عرض حلقتها من برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، والتي نالت إعجاب الجمهور والسبب أن ياسمين بقيت جميلة حتى أثناء مقالب رامز المرعبة.

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من جهة أخرى، تقضي ياسمين شهر العسل برفقة زوجها رجل الأعمال المصري "أحمد أبو هشيمة" بعد دخولهما القفص الذهبي منذ فترة قريبة في حفل عائلي اقتصر على الأقارب والأصدقاء...كما أن ياسمين متواجدة في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل "فرصة ثانية" الذي يجمعها بـ "أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، دياب" ونخبة من الوجوه.

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