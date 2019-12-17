مريم حسين تستعرض ثروتها بطريقة مستفزة.. والجمهور يتساءل عن مصدرها!

شاركت الممثلة المغربية من أصل عراقي "مريم حسين" فيديو عبر حسابها في إنستغرام يظهر ممتلكاتها المادية.

الفيديو الذي صور بطريقة احترافية أظهر قصر الفنانة الملكي المليء بالأثاث الذي يغلب عليه طابع الأنتيكا، إضافة إلى غرفة استقبال كبيرة ومميزة، أما حول المنزل فقد ظهر مسبح خاص إضافة إلى حديقة بجانبه. وظهرت مريم بقفطان مغربي فخم نال إعجاب رواد السوشال ميديا، وركبت سيارتها الفخمة متجهة إلى مطعم وهو على الأغلب من ممتلكاتها أيضاً.

ما إن انتشر الفيديو عبر السوشال ميديا حتى صُدِم الجمهور، إذ إستغرب ثروتها الهائلة بالرغم من قلة أعمالها الفنية وعلق البعض "من وين المصاري؟" واضاف أخر "إنه مجرد إستعراض ولا تملك شيء". وانتقد البعض ظهورها في الفيديو برفقة العاملات المنزليات واعتبروه غرورًا من قبلها.

وتعتبر مريم حسين من الشخصيات العربية المثيرة للجدل، إذ شاركت قبل مدة فيديو لها وهي تقوم بالصلاة مما أثار غضب الجمهور لتجاوزها الخطوط الحمراء واستهزائها بالدين.

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