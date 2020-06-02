نضال الأحمدية: مسلسل النحات فاشل.. وستيفاني ليست ممثلة!

ضمن سلسلة التصريحات التي أطلقتها نضال الأحمدية ببث اللايف الذي عرض أمس، طُرح سؤال حول ما إذا تابعت مسلسل "النحات" من بطولة باسل خياط وأمل بوشوشة لترد بـ "لم أتابعه" بينما علق فريق عملها الموجود معها "المسلسل فاشل" لتجيب بـ عم بحكوا فاشل بس أنا ما تابعتوا.

كما وجه سؤال له حول ما إذا تابعت مسلسل الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا لتجيب "ما حضرتلها إلا دور واحد وما عجبني.. واذا بدي أحضر المسلسل بحضروا كرمال عابد".

يذكر أن مسلسل النحات يروي قصة شاب يدعى يمان ينتقل إلى بيت العائلة حيث يقيم هناك لتدريس النحت في إحدى الجامعات، ولكن والدته ترفض الفكرة خاصة أن المنزل لم ينتقل إليه أحد منذ وفاة والده، ويسطير عليها الفزع والخوف من فتح باب أغلق منذ سنوات طويلة.

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أما مسلسل "الساحر" فهو يروي قصة في إطار الدراما الاجتماعية المشوقة، حيث رجل له كاريزما مختلفة تقوده بالصدفة، إلى الدخول في عالم الكبار ليبدأ في إتقانه، والتعامل معهم حتى يصبح متحكما فيه.

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