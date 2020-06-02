نقل رجاء الجداوي إلى العناية المركزة.. وضعها الصحي خطير!

أفادت مصادر أنه تم نقل الممثلة المصرية "رجاء الجداوي" إلى العناية المركزة بعد تدهور حالتها الصحية.
وفي التفاصيل، كان قد أَعلن منذ عدة أيام عن اصابة الممثلة المصرية بـ فيروس كورونا وقد تم نقلها للمستشفى بعد أن وصلت درجة حرارتها لـ 39 على حسب تصريحات ابنتها.
منذ عدة أيام والوضع الصحي لـ رجاء كان مستقراً حتى الساعات القليلة الماضية، إذ أفادت المصادر أن الجداوي واجهت صعوبة في التنفس وأعراض من آلام في الرأس وصعوبة في التنفس، إضافة إلى نقص الأكسجين في الدم.
عاجل: نقل الفنانة المصرية "رجاء_الجداوي" إلى العناية المركزة فجر اليوم إثر تدهور صحتها... وأوضحت المصادر أن الجداوي واجهت صعوبة في التنفس وآلاما في الصدر وصداعا في الرأس، مشيرة إلى أنها تعاني من نقص في نسبة الأكسجين في الدم، حيث تترواح نسبته بين 87 إلى 89. #رجاء_الجداوي #كورونا #فيروس_كورونا #مصر #عرب #مشاهير #جديد #أخبار #ستايل #فن
يذكر أن رجاء كانت قد أطلت على جمهورها الرمضاني بـ مسلسل "لعبة النسيان" من بطولة "دينا الشربيني، أحمد داود، أحمد صفوت، إنجي المقدم، علي قاسم، محمود قابيل" ونخبة من الوجوه، وتدور الأحداث حول فتاة تستيقظ بعد غيبوبة 4 أشهر، فتكتشف أنها لا تتذكر أي شيء حدث في الست سنوات الأخيرة من عمرها، وأنها تسببت في مقتل زوجها بسبب خيانتها.
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