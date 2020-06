نقل رجاء الجداوي إلى العناية المركزة.. وضعها الصحي خطير!

عاجل: ‏نقل الفنانة المصرية ‎"رجاء_الجداوي" إلى العناية المركزة فجر اليوم إثر تدهور صحتها... وأوضحت المصادر أن الجداوي واجهت صعوبة في التنفس وآلاما في الصدر وصداعا في الرأس، مشيرة إلى أنها تعاني من نقص في نسبة الأكسجين في الدم، حيث تترواح نسبته بين 87 إلى 89. #رجاء_الجداوي #كورونا #فيروس_كورونا #مصر #عرب #مشاهير #جديد #أخبار #ستايل #فن

