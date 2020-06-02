نقل رجاء الجداوي إلى العناية المركزة.. وضعها الصحي خطير!

أفادت مصادر أنه تم نقل الممثلة المصرية "رجاء الجداوي" إلى العناية المركزة بعد تدهور حالتها الصحية.

وفي التفاصيل، كان قد أَعلن منذ عدة أيام عن اصابة الممثلة المصرية بـ فيروس كورونا وقد تم نقلها للمستشفى بعد أن وصلت درجة حرارتها لـ 39 على حسب تصريحات ابنتها.

منذ عدة أيام والوضع الصحي لـ رجاء كان مستقراً حتى الساعات القليلة الماضية، إذ أفادت المصادر أن الجداوي واجهت صعوبة في التنفس وأعراض من آلام في الرأس وصعوبة في التنفس، إضافة إلى نقص الأكسجين في الدم.

يذكر أن رجاء كانت قد أطلت على جمهورها الرمضاني بـ مسلسل "لعبة النسيان" من بطولة "دينا الشربيني، أحمد داود، أحمد صفوت، إنجي المقدم، علي قاسم، محمود قابيل" ونخبة من الوجوه، وتدور الأحداث حول فتاة تستيقظ بعد غيبوبة 4 أشهر، فتكتشف أنها لا تتذكر أي شيء حدث في الست سنوات الأخيرة من عمرها، وأنها تسببت في مقتل زوجها بسبب خيانتها.

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