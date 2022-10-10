مسلسل إخوتي يثير الجدل في حلقته الجديدة.. والسبب مشهد التحرّش

يحصد المسلسل التركي "إخوتي" نسبة مشاهدات عالية منذ بداية عرض الحلقة الأولى منه، حيث بدأ عرضه خلال العام الماضي، ويعتر من أبرز الأعمال التركية التي تعرض حاليًا، ويحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

مسلسل اخوتي يواجه انتقادات بسبب مشهد التحرش

وتعرّضت الحلقة الثالثة والستين من المسلسل لانتقادات عديدة من قبل الجمهور الذي هاجم تفاصيل هذه الحلقة خاصة في لقطة انهيار شخصية تولغا التي يقدمها النجم الشاب بيرك علي شاتال امام زملاؤه.

وظهر تولغا في المشهد أمام زملاؤه وقد انهار بسبب شخصيته وظلمه وتنمّره على أصدقائه، حتى أنه اعترف بانه تحرّش بالفتاة.

وكانت الانتقادات قد توجّهت للسيناريو المكتوب حيث أن الكاتبة بررت التحرش، وقيام شخصية تولغا بهذا التصرف المرفوض بانه لم يعلم بانه دافع عن نفسه ان ما قام به هو طريقة تعبير عن الحب والإعجاب، وهو تبرير مرفوض.

وبعيدًا عن فكرة تبرير التحرش، حاز المشهد على إشادات واسعة من الجمهور بسبب الأداء المذهل للنجم التركي بيرك علي خلال انهياره واعترافه بالأمر.

نبذة عن مسلسل إخوتي

يدور المسلسل التركي الشهير حول أربعة اخوة يعيشون حياة سعيدة مع والديهم ولكن في يوم يحصل حادث يقلب حياتهم راساً على عقب بعد فقدان والديهم.

ويضطر هؤلاء الإخوة مواجهة الحياة سويًا ومشاكلها، ومساندة بعضهم وسط العديد من الظروف الصعبة جدًا.

أبطال مسلسل إخوتي: