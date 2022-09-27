مسلسل "حب للإيجار" يتحول لنسخة سعودية.. ومهند الحمدي بدور البطولة

ما تزال الدراما العربية مستمرة بمحاكاة الأعمال التركية، واقتباس أعمالهم وصنع نسخ عربية منها ببطولة نجوم من سوريا ولبنان ومصر والدول الخليجية .

ونلاحظ أن الأعمال باتت نسخة طبق الأصل عن الأعمال التركية سواءً بالأحداث الدرامية التي لا تنتمي للثقافة العربية، وعدد الحلقات الطويلة، بالإضافة إلى الديكورات الغربية للمنازل، والمناظر الطبيعية الخلابة التي توثق فيها المشاهد.

نسخة سعودية من مسلسل حب للإيجار

ومؤخرًا، قررت شركة MBC على تقديم نسخة سعودية عن المسلسل التركي الأشهر "حب للإيجار" بمشاركة أبطال سعوديين، رغم أنه كان متفقًا في بادئ الأمر إنتاج نسخة عربية للعمل تضم نجوم سوريين ولبنانيين من بينهم: الفنان السوري مكسيم خليل، ونور علي، وشكران مرتى، وطلال الجردي.

إيقاف المشروع ببطولة نجوم سوريا ولبنان

واتفق على أن يؤدي مكسيم خليل دور "عمر"، الذي جسده النجم التركي باريش أردوش"، ةإلى جانبه نور علي بدور "دفنة"، التي أدَّت دورها الممثلة التركية إلتشين سانجو، إلَّا أن الشركة المنتجة قررت إيقاف المشروع ووعد الفنانين بالتعاقد مهم على مسلسل جديد.

بطل النسخة السعودية لمسلسل حب للإيجار

واشارت التقارير إلى أن الفنان السعوي مهند الحمدي سيؤدي دور البطولة مقدمًا شخصية "عمر"، بينما لم يعلن إلى الآن الفنانة التي ستؤدي شخصية "دفنة".

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بوقوع الاختيار على مهند الحمدي، بسبب الشبه الكبير الذي يجمعه باريش أردوش.

أحداث مسلسل حب للإيجار

تدور أحدا المسلسل حول فتاة بسيطة تدعى "ديفني" تعمل نادلة في إحدى المطاعم لإعالة عائلتها، لكن تنقلب حياتها وتبدأ المشاكل، حين اختطاف شقيقها من قبل عصابة مافيا بسبب تراكم ديونه، فحينها يتوجب عليها جمع 200 ألف ليرة تركية في 24 ساعة.

وبمحظ الصدفة، يلتقي "عمر"، مدير تنفيذي لشركة أحذية، بـ"ديفني" في المطعم الذي تعمل به، حيث يحاول التملص من موعد مدبر له، متظاهرًا على أنها حبيبته ويقبلها دون موافقتها.

من جهةة أخرى، تحاول عمة عمر، ناريمان إبليكجي، تزويجه خلال 6 أشهر، إرضاءً لولد زوجها الذي هددها بحرمانها من الميراث في حال لم تستطع تزويج عمر، حينها تقرر البحث عن "ديفني"، التي تمنحها وظيفة كمساعدة عمر الشخصية، وتطلب منها إيقاعه في حبها مقابل مبلغ مالي، فتوافق الشابة لحاجتها للمال.

يقع عمر في غرام ديفني، وكذلك الأمر بالنسبة لها، لكنه يكتشف تلاعبها به، وتبدأ حينها الإثارة والتشويق في علاقتهما.

أبطال مسلسل حب للإيجار







وهنا نعرض قائمة بأبرز أبطال المسلسل التركي:

1. أونور بيوكتوبشو بدور "كوراي".

2. صالح باديمجي بدور "سنان"

3. إلتشين سانغو بدور "ديفني"

4. نرجس كومباسار بدور "ناريمان"

5. باريش أردوتش بدور "عمر"

6. كريم فيرتينا بدور "اسماعيل"

