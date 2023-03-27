مؤلف مسلسل "رسالة الإمام" يبرر استخدام اللهجة العامية.. والجمهور غير مقتنع

يحظى المسلسل التاريخي "رسالة الإمام" الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي 2023 بجماهيرية كبيرة ويروي قصة حياة الإمام الشافعي، خاصة مع قلة الأعمال التاريخية في هذا الموسم.

مسلسل "رسالة الإمام" يثير الجدل

وبالرغم من الإقبال الجماهيري الكبير على العمل إلا أنه أثار حالة من الجدل وذلك بسبب وقوع نجوم العمل بخطأ اللهجة العامية، في الوقت الذي يروي المسلسل قصة تاريخية، تستدعي ضرورة التحدث باللهجة العربية الفصحى.

وانتقد العديد من المتابعين صنّاع العمل حيث اتهموهم بالاستستهال، فقال أحد المتابعين عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هناك ما يدعو للدهشة والعجب، إزاي مسلسل ديني وعن الإمام الشافعي ولا يكون الحوار باللغة العربية الفصحى؟".

كما علّق متابع آخر ساخراً: "الإمام الشافعي يتحدّث باللغة الشبراوي"، وأضاف آخر: "الامام الشافعي كان قرشياً قوياً في اللغة والبلاغة وخالد النبوي لغته أصبحت مع الوقت ركيكة وغير سليمة".

ردّة فعل مؤلف مسلسل رسالة الإمام على الانتقادات

ورد مؤلف مسلسل "رسالة الإمام" حول الانتقادات التي توجّهت الى المسلسل، وأكّد بأن استخدام اللغة العامية في الحوار بين الأبطال جاءت لسهولة التلقّي عند الجمهور.

وأوضح المؤلف: "إن اللغة التي كانت مستخدمة في زمن الشافعي هي القبطية ثم دخلت اللغة العربية الفصحى ومن الاثنين ولدت اللغة العامية".

إلا أن توضيح الكاتب لم لقى ترحيبًا بين الجمهور الذي علق إن الكاتب يحاول إيجاد عذر للنجوم، واصفين ما قاله بـ "عذر أقبح من ذنب".