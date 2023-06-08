هل مسلسل كريستال بديلاً لـ الثمن؟.. قصته والعمل المقتبس منه

شارك النجم السوري الشهير "محمود نصر" بوستر مسلسل "كريستال" عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" وهو العمل الذي يعود به إلى جمهوره بعد تحقيقه الكثير من النجاح في الموسم الرمضاني الماضي من خلال شخصية مناع في مسلسل "مربى العز".

محمود نصر يشوّق جمهوره لمسلسله الجديد كريستال



نشر محمود نصر البوستر الرسمي ال خاص للعمل حيث ظهر يتوسط النجمة اللبنانية باميلا الكيك ومواطنتها ستيفاني عطالله وعلق على المنشور "كريستال قريباً".



وأكّد الفنان السوري بأن مسلسل كريستال سيعرض على مجموعة قنوات MBC بالاضافة الى منصة شاهد الرسمية على الانترنت، قريباً.



وتساءل الجمهور ما اذا كان مسلسل كريستال هو بديلاً للمسلسل العربي "الثمن" والذي يُعرض حالياً على قنوات MBC ومنصة شاهد، حيث أن حلقاته شارفت على الانتهاء مع تبقي أقل من 10 حلقات للنهاية.

تفاصيل مسلسل كريستال



ويشار بأن مسلسل "كريستال" هو مسلسل عربي من بطولة النجم السوري محمود نصر والنجمة اللبنانية باميلا كيك و السورية لين غُرّة، والمسلسل مقتبس من الدراما التركية الشهيرة "حرب الورود".



ويدور المسلسل حول فتاة تطمح بان تصبح مصممة أزياء فتعيش في قصر لدى أكبر مصممة أزياء في تركيا وتحاول أن تصبح مثلها ولكنّهما تقعان في حب الشخص نفسه لتتحول العلاقة بينهما إلى عداوة في محاولة كل واحدة منهما إيقاع هذا الشاب في حبها.

ويعتبر مسلسل كريستال هو أولى تجارب الفنان السوري في الدراما العربية الماخوذة من اعمال تركية، والتي باتت منتشرة في الفترة الأخيرة ولها قاعدة جماهيرية.