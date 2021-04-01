مسلسل مرعشلي يوقف التصوير بسبب بطله بوراك دينيز!

يواجه المسلسل التركي "مرعشلي" حالياً مشكلة كبيرة بإيقاف التصوير بسبب ما حل ببطل العمل الممثل التركي بوراك دينيز.

وتبين منذ لحظات إصابة البطل الرئيسي للعمل بفيروس كورونا المستجد وعلى آثره سيتم وضعه في الحجر المنزلي لمدة أسبوعين تقريباً قبل أن يعود مجدداً للتصوير مما يعني أنه على الأغلب لن تعرض الحلقة القادمة في حال لم يتم تصوير كافة المشاهد الخاصة بالنجم.

وجاءت التساؤلات حول ما إذا كانت زميلته في البطولة الممثلة التركية "إلينا بوز" قد أُصيبت بالفيروس أيضاً لأن أغلب مشاهدهما تُصور معاً بحكم علاقة الحب التي تجمعهما في الملسلسل.. الساعات القليلة القادمة ستكون كفيلة بالإجابة عن جميع الأسئلة.

بالحديث عن مسلسل "مرعشلي" فتدور قصته حول جندي سابق يلقب بـ "المرعشلي"، الذي بعد تركه وحدة القوات الخاصة افتتح متجر لبيع الكتب المستعملة، وهدفه الوحيد في الحياة إعادة ابنته المريضة إلى الحياة إلى أن ينقذ حياة "ماهور توريل" فتصبح مصائرهم مرتبطة معًا.

وبالرغم من نجاج العمل الجديد قيل أنه سبب مشكلة بينه وبين حبيبته عارضة الأزياء ديدام سويدان بسبب غيرتها على آثر جلسة تصوير جريئة خضع لها بطلا المسلسل، وأكدت الأخبار المتداولة أن إلينا قامت بطرد بوراك من منزلها حيث يقيمان، واثناء محاولة بوراك الدفاع عن نفسه تصرف الجيران بسرعة واتصلوا بالشرط بسبب الضجة في البناء.

بدورها حبيبة الممثل خرجت عن صمتها وعلقت عن طريق فيديو شاركته عبر حسابها في انستقرام وجاء فيه "الحقيقة الوحيدة في الخبر بأكمله هي أننا أنا وبوراك في علاقة معاً.. وبقية الخبر: لفق بقدر ما تستطيع، كم هذا عجيب وبدون دليل أو إثبات".

من جهة أخرى، بوراك تم تأكيد مشاركته في عمل إيطالي عبر حساب المسلسل في إنستقرام وقيل أن أن الممثل بالفعل قد بدأ تصوير العمل المكون من 8 حلقات وسيعرض من خلال منصة ديزني بلس للأعمال الأصلية وسيؤدي دور شاب مثلي الجنس في العمل القادم.

بعد انفصال جان يامان بسبب ارتباطه بمسلسل اخر، المخرج فيرزان اوزبيتيك يتفاوض مع بوراك دينيز لبطولة المسلسل الايطالي The Ignorant Fairies الذي يجهزه من 8 حلقات لمنصة ديزني بلاس pic.twitter.com/jzSPxF4kle — مشاهير تركيا (@TurkeyCelebs_) March 29, 2021

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