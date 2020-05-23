مسلسل "هيا وبناتها" يتعرض لـ إنتقادات والسبب "اضطهاد المرأة وتعنيفها"..فيديو!

يعرض عبر القنوات العربية المسلسل الكويتي "هيا وبناتها" من بطولة "باسمة حماد، أحلام حسن، صمود الكندري، هند البلوشي" ونخبة من الوجوه.

قصة العمل الدرامي تدور حول أم لـ خمس فتيات تسعى جاهدة من أجلهن بعد وفاة زوجها، إلا أن الماضي وأسراره يطاردها نتيجة خطأ قامت به وتضطر لدفع أموال طائلة لإخفاء الأمر عن بناتها.

المسلسل بشكل عام يحقق مشاهدة جيدة وتفاعل كبير بين رواد السوشال ميديا، إلا أنه مساء أمس تعرض لـ إنتقادات كبيرة بعدما عرض مشهد جمع بين رجل وزوجته إنتهى بالطلاق.

المشهد عرض فتاة متزوجة وأم لطفلين تحب أن تواكب العصر وكل ما تفكر فيه السعادة المزيفة لتغيظ صديقاتها، كما أن هذه الزوجة وضعت تحت شرط إرتداء الحجاب عند الزواج إلا أنها بدأت بالتخلي عنه من وراء زوجها ليكتشف الأخير الأمر ويضربها ويرمي عليها الطلاق.

الجمهور العربي بدوره هاجم طاقم المسلسل بسبب هذا المشهد، وإتهموهم بـ إضطهاد المرأة ونشر التصرفات المسيئة للمرأة والتي تعيق حريتها، ومن بين هذه التعليقات "#هيا_وبناتها ... احدى كوارث المجتمع العربي عندما يكون أب الاسرة شخص ارعن و متخلف عقليا ... الرجال الي يمد ايده على مره هذا اكيد انسان ساقط و سافل ... من طييح الله حظك اتمد ايدك على مره".. وأضاف آخر "مسلسل تافه دْكوري بإمتياز يحرض على العىْف المنزلي رجل يضرب زوجته عشان قرار شخصي ماله دخل فيه ويحرمها من اطفالها على اساس ان معاها الحق وبنات يظلمون امهم اللي تحبهم عشان انها بالماضي دخلت السجن".

مسلسل تافه دْكوري بإمتياز يحرض على العىْف المنزلي رجل يضرب زوجته عشان قرار شخصي ماله دخل فيه ويحرمها من اطفالها على اساس ان معاها الحق وبنات يظلمون امهم اللي تحبهم عشان انها بالماضي دخلت السجن ! شيء اكثر من تافه ولا يُبرر له ابدًا واللي يصيح عندي بالكومنتات برضو تافه#هيا_وبناتها — Rawan (@rnkaif) May 22, 2020

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