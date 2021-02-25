مشاري البلام تحدث عن خوفه من فيروس كورونا قبل إصابته ووفاته..فيديو!

صُقع العالم العربي والوسط الفني الكويتي بالتحديد بخبر وفاة الممثل مشاري البلام بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد منذ عدة أيام.

الممثل ذو الـ 48 عاماً فارق الحياة داخل المستشفى الذي نُقل إليه منذ عدة أيام بعد تدهور حالته الصحية، أما عن الفيروس فقد إنتقل إليه على الأغلب من مكان التصوير الذي جمعه بعدد من وجوه الكويت وعلى رأسهم غدير السبتي.

الملفت كان أن الراحل قد تلقى الجرعة الأولى من اللقاح قبل أيام من إصابته وهو ما أثار حفيظة البعض حول فعالية اللقاح. مع تداول إسم مشاري ضمن منصات التواصل الإجتماعي، شارك البعض فيديو له من مقابلة حديثة أبدته وهو خائف على نفسه من فيروس كورونا الذي حصد أرواح الملايين عبر العالم، وظهر إلى جانبه بالفيديو الممثلة المعروفة بـ ملاك الكويتية.

نبذة عن مشاري البلام

مشاري صالح محسن البلام ولد في 12 ديسمبر 1972. أدى خلال مسيرته المهنية العديد من الأدوار المركبة، مثل المصاب بالصرع في مسلسل دروب الشك والأصم الأبكم في مسلسل جرح الزمن. حاصل على شهادة الدبلوم بالإدارة الصناعية من «كلية الدراسات التجارية» في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بدأ عمله الفني عام 1991 عندما شارك في مسرحية فري كويت، وتوالت بعدها أعماله الفنية بأدوار صغيرة ومتوسطة إلى أن شارك في عام 1998 بمسلسل دارت الأيام واستطاع أن يحقق نجاحًا به، وتوالت بعدها أدواره وأصبح يأخذ أدوارًا أكبر.

أما عن حياته العائلية فهو مُتزوج ولديه خمسة أبناء هم "صالح ومريم وعبد الله وحمد وشيخة"، وهو ابن عم الممثل حسن البلام.

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