إنتصار الشراح تعيش حالة صحية حرجة..والجمهور يتضامن لعلاجها!

تصدر اسم الممثلة الكويتية إنتصار الشراح التريند عبر تويتر بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة التقاعس في العلاج من قبل الجهات المسؤولة.

إنتصار تعاني من نقص في الأكسجين في الدم إضافةً إلى تواجد بكتيريا في الدم منذ حوالي الـ 4 أشهر وكانت الصدمة الكتاب الرسمي الذي صدر من أحد مستشفيات أمريكا والذي يرفض فيه استقبال حالة إنتصار وبحسب المتداول أن السبب يعود لـ صعوبة وضعها الصحي وعدم القدرة على علاجه.

وعلق زوج الممثلة على الموضوع ""أم سالم طريحة الفراش منذ 4 أشهر وحالتها سيئة، ومنذ شهرين وأنا أحاول الحصول على الموافقات اللازمة لسفر أم سالم الى أميركا لاستكمال علاجها، ورغم موافقة المستشفى المعني في الولايات المتحدة، إلا أن المكتب الصحي رفض سفر الشراح من دون إبداء أي أسباب"...

واضاف "تحدثنا كثيرا لتدارك حالة الشراح ولكن دون جدوى، هل كان يجب أن نصل لهذه المرحلة، تواصل معي وكيل وزارة الإعلام ليؤكد اهتمام وزير الإعلام عبدالرحمن المطيري ووزير الصحة الدكتور باسل الصباح بحالة ام سالم ونحن في انتظار تغيير المستشفى".

الجمهور بدوره أطلق هاشتاق إنتصار الشراح وطالب بضرورة التدخل الرسمي من الجهات الصحية لمساعدة الممثلة قبل أن يستمر وضعها الصحي بالتفاقم وينتهي بكارثة وفاتها.

#انتصار_الشراح رب ان مسهل الضر وانت ارحم الراحمين يا رب اشفها شفاءً لا يغادره سقماً — مها 62 💙 ..#استغفر_الله 💙 (@Friends_905) June 29, 2021

نبذة عن إنتصار الشراح

كانت انطلاقتها الحقيقية من خلال مسرحية "باي باي لندن"، إذ تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية وشاركت خلال مسيرتها الفنية بالعديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية، كما كانت الوحيدة بين ممثلات جيلها الذي تؤدي الأدوار الكوميدية، واستطاعت التسيد بتلك الفترة على عرش النجومية حتى أنها شكلت ثنائياً مع الفنان داوود حسين وقدما سويًا أبرز الأعمال الكوميدية مثل: "مع الأنغام"، "خذ وخل"، "كوكتيل"، "عش الزوجية"، "فضائيات" وغيرها.

في عام 2002، ارتدت انتصار الحجاب رسمياً، واستمرت بالتمثيل على الرغم من قلة ظهورها في الشاشة بسبب محاربة المنتجين لها. أما عن حياتها الشخصية فهي متزوجة من "مازن سالم" ورزقت منه بثلاثة أبناء هم: دلال، وسالم، وعلي.

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