روبي تؤدي رقصتها الشهيرة بعد 17 عاماً!

أحيت الفنانة المصرية روبي حفل غنائي في مصر منذ يومين تميز بحضور جماهيري كبير وتفاعل قوي من الجمهور.

روبي والتي تصدرت الحديث أدت رقصتها الشهيرة من أغنية "ليه بداري كده" التي أدتها منذ حوالي الـ 17 عاماً وحققت إنطلاقتها الكبيرة التي ما يزال الجمهور يذكرها ليومنا الحالي.

روبي وقصة حب جديدة!

بالحديث عن الحياة الخاصة لـ روبي فقد تداولت الصفحات الفنية منذ مدة وبشكل كبير فيديو وهي تتراقص برفقة المنتج ومتعهد الحفلات وليد منصور، وتواجد الثنائي برفقة مجموعة من الأصدقاء داخل أحد المطاعم للاحتفال بنجاح ألبوم روبي الذي أطلقته مؤخراً بعد سنوات من الغياب عن الساحة الغنائية، ومن أجواء الحفل تم تداول فيديو أظهر روبي وهي تحتضن وليد وترقص إلى جانبه إضافةً إلى تقبيله على الخد بطريقة حميمة.

ما إن تم تداول الفيديو حتى انتشرت الشائعات عن أنهما متزوجان بعقد عرفي وهو ما دفع المنتج للتصريح بـ "لا توجد قصة حب أو ارتباط بيني وبين روبي، واتعامل معها كصديقة واخاف عليها مثل شقيقتي"!

وسخر الجمهور وقتها من تعليق وليد وكان من بين التعليقات "أكيد زي الأخوة واضح"، وتابع آخر "الظاهر انه نحن فهمانين معنى الأخوّة غلط"، وكان هنالك تعليق "فاهمين الأخوة غلط هدول"!

وشاركت السيدة دينا رائد زوجة المنتج والتي تعمل كـ خبيرة مكياج صورة جديدة لها مع تداول الإشاعات وارفقتها تعليق جاء فيه "أنا امرأة قوية، اجتزت معارك لا يمكن للبعض تخيلها، تذكر ذلك".

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