مشهد النوم في القبور يعيد سرّ معتقدات قادير دوغلو ونسليهان أتاغول الى الواجهة

فاجأت النجمة التركية الشهيرة نسليهان اتاغول و زوجها قادير دوغلو جمهورهما بعد طرح الحلقة الرابعة من مسلسلهما الجديد"على مشارف الليل"، حيث تضمنت الحلقة مشهد للعلاج الروحاني، أعاد للواجهة الجدال حول معتقداتهما.

نسليهان اتاغول وزوجها في مشهد مثير للجدل

ظهرت نسليهان أتاغول وقادير دوغلو في الحلقة الرابعة من المسلسل الذي يجمعهما ويعرض حاليًا "على مشارف الليل" في مشهد يتضمن فكرة علاج روحاني حيث كانا يستلقيان داخل قبرين بينما يفكّران من أجل التفكير والتمعن في مسألى الحياة والموت.

وأثار هذا المشهد الروحاني جدلًا كبيرًا بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي حيث ظهر الثنائي التركي في شخصيتي ماجدة وكاظم وهما يدخلان القبور من أجل اختبار الموت وتخيّل عائلتهما وهما في الجنازة وذلك بوجود معلمة تدعى سارة في المسلسل والتي قامت بنقل تعاليمها لأفراد العائلة.

اعتقادات نسليهان اتاغول وقادير دوغلو

لم يسبب هذا المشهد الذي قدّماه نسليهان اتاغول وقادير دوغلو أي صدمة بين الأشخاص المقرّبين منهما وذلك لان الثنائي التركي استلهما هذه الفكرة من حياتهما العادية والواقعية، بسبب معتقداتهما.

واكّدت مصادر بان الثنائي التركي يقومان بهذا العلاج الروحاني في الحياة الواقعية لهما بين فترة وأخرى، حيث أنهما يتبّعان المنهج البكتاشية وهو أحد المذاهب الصوفية والتي له بعض العلاجات الروحانية التي تتضمن طقوس غريبة.

وأثار هذا المشهد جدلًا كبيرًا بين المتابعين حيث اعتقد العديد من المتابعين بان نسليهان وقادير قاما بفرض وجود هذا المشهد في السيناريو وذلك لأن الثنائي يسعيان الى نشر أفكار البكتاشية من خلال مهنتهما وهي الفن.

وخلال وقت سابق كشفت صحيفة تركية بان نسليهان وقادير ينتميان الى هذه الجماعة الصوفية بالاضافة الى النجم مراد دالكيلتش الحبيب السابق للنجمة هاندا ارتشيل وهو صديق مقرّب من الثنائي التركي، وكل شخص ينضم الى هذه الجماعة يحصل على لقب باستثناء قادير الذي بقي محافظ على اسمه ولكنّه ترفّع في الرتبة فأصبح قادير الدرويش.