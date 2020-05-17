مصطفى خاطر يثير الجدل بعد ظهوره في فيديو يرتدي حذاء عليه علم الكويت!

أثار الفنان المصري مصطفى خاطر موجة من الغضب والجدل حوله خلال الأيام الماضية، وذلك بسبب أحد مشاهد مسلسل "عمر ودياب" الذي ظهر خلاله مرتديًا حذاء عليه ألوان العلم الكويتي.

ووصل الأمر إلى تصدّر هذه القصة ترند مواقع التواصل في الكويت، حيث كانت البداية من خلال منشور لأحد متابعين المسلسل الذي لاحظ وجود ألوان العلم الكويتي على حذاء مصطفى خاطر، ليقوم بنشر الصورة على نطاق واسع لتنطلق معها وابل من التعليقات والاتهامات ضد الفنان المصري التي تؤكد أنه كان يقصد ذلك وما حدث لم يكن مصادفة.

وعلى إثر ذلك، خرج الفنان مصطفى خاطر في مقطع فيديو يعتذر للشعب الكويتي، ويؤكد لهم أنه يكن لهم كل الحب والاحترام وبأنه بكل تأكيد لم يكن يقصد أي شيء مما تم تناقله حوله، لافتًا أن ارتداء الأزياء وغيرها خلال المشاهد يتم اختيارها من قبل "ستايلست" وكرر اعتذاره للجميع.

شن مُغردين كويتيين هجومًا لاذعًا على الفنان المصري مصطفى خاطر بعد إرتدائه حذاء عليه ألوان علم دولة الكويت بتويتر

ليظهر الفنان بعدها بساعات ليوضح سوء الفهم pic.twitter.com/uiUcZpznjt — هيئة المشاهير (@almobark_) May 16, 2020

مسلسل "عمر ودياب" من بطولة علي ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ونهال عنبر وهاجر عفيفي وكارولين عزمي وغيرهم، وهو من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، ومن إخراج معتز التوني.

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