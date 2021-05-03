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لحم غزال يتعرض لهجوم شديد بسبب مشهد مُرعب لقتل الأطفال حرقاً..شاهدوا!

منشور 03 أيّار / مايو 2021 - 01:16
لحم غزال
لحم غزال

تعرض كاست مسلسل "لحم غزال" من بطولة غادة عبد الرازق لهجوم شديد بعد أن عُرضت حلقة جديدة منه منذ ساعات قليلة.

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الهُجوم الشديد كان من باب المشهد الذي عُرض وأظهر الممثل المصري "عمرو عبد الجليل" وهو يقتل طفلين بطريقة وحشية عن طريق خنقهما إضافةً إلى خنق والدتهما ومن بعد ذلك حرق جميع الجثث داخل المنزل بطريقة وحشية.

رواد السوشال ميديا بدورهم عبر تويتر هاجموا أسرة العمل بعدة تغريدات كان منها: 
"مشهد قتل صبحى لأخته واحفادها، مشهد عنيف جداا وجعلى قلبى، ازاى انسان يقتل أطفال، ايه ممكن يكون مر بيه يخليه بالجحود والقسوة دى"!!!

وغرد آخر "على الاقل حطوا على الحلقه تحذير لمشاهد العنف دي احتراما للمشاهد و منعا للضرر النفسي"

وتابع آخر "اية الفكرة انهم يجيبو حد بيموت ف أطفال ويخنقهم ويولع فيهم بجد اية عمرنا ماشفنا كدة فالمسلسلات"

وجاء في تغريدة أخرى "اليوم مشهد قتل الأطفال من أقسى مشاهد الأعمال الدرامية التى تعكس تدنى المستوى الأخلاقى العام بسبب تفشى فكر البلطجة فى كل مستويات المجتمع المصرى الذى ظل ينحدر من ١٩٥٢ ليصبح الأسوأ و الأفسد الآن فى تاريخ مصر الحديث"..

وتابع أحدهم "عني انا متفرجتش ع مسلسل أصلا ووقت م اقابله ف طريقي الاقيه واحد بيقتل عيله صغيره حسبي الله عليك مسلسل بجد"

قصة مسلسل لحم غزال

يجسد المسلسل حياة الحارة الشعبية والعلاقات المتاشبكة بين أفرادها، حيث يتتبع قصة فتاة تدعى "غزال"، تلعب دورها الفنانة غادة عبد الرازق" وشيقيقتها شوق، التي تلعب دورها الفنانة مي سليم، حيث تعيش الشقيقتان في منطقة شعبية بمفردهما وهذا يعرضهما للعديد من المشكلات، ومن خلال الأحداث نرى كيف تعيش الأختان في هذه الظروف الصعبة ضمن أحداث مشوقة. المسلسل من  تأليف إياد ابراهيم، وإخراج محمد سلامة، وبطولة كل من: غادة عبد الرازق وفاء عامر وشريف سلامة وعمرو عبد الجليل ومي سليم.

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لحم غزال

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