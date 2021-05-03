لحم غزال يتعرض لهجوم شديد بسبب مشهد مُرعب لقتل الأطفال حرقاً..شاهدوا!

تعرض كاست مسلسل "لحم غزال" من بطولة غادة عبد الرازق لهجوم شديد بعد أن عُرضت حلقة جديدة منه منذ ساعات قليلة.

الهُجوم الشديد كان من باب المشهد الذي عُرض وأظهر الممثل المصري "عمرو عبد الجليل" وهو يقتل طفلين بطريقة وحشية عن طريق خنقهما إضافةً إلى خنق والدتهما ومن بعد ذلك حرق جميع الجثث داخل المنزل بطريقة وحشية.

إيه الشر ده !! ..أصعب مشهد في لحم غزال#لحم_غزال #رمضان_يجمعنا #MBCMASR



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رواد السوشال ميديا بدورهم عبر تويتر هاجموا أسرة العمل بعدة تغريدات كان منها:

"مشهد قتل صبحى لأخته واحفادها، مشهد عنيف جداا وجعلى قلبى، ازاى انسان يقتل أطفال، ايه ممكن يكون مر بيه يخليه بالجحود والقسوة دى"!!!

مشهد قتل صبحى لأخته واحفادها، مشهد عنيف جداا وجعلى قلبى، ازاى انسان يقتل أطفال، ايه ممكن يكون مر بيه يخليه بالجحود والقسوه دى!!!

لكن بعيداً عن قسوه المشهد، أداء عمرو عبد الجليل رائع جدا وبحب تمثيله اووى❤️#لحم_غزال@AmrGlilOfficial — OMنYA⁦⁩⁦🦋 (@OmnyaMony16) May 2, 2021

وغرد آخر "على الاقل حطوا على الحلقه تحذير لمشاهد العنف دي احتراما للمشاهد و منعا للضرر النفسي"

وتابع آخر "اية الفكرة انهم يجيبو حد بيموت ف أطفال ويخنقهم ويولع فيهم بجد اية عمرنا ماشفنا كدة فالمسلسلات"

اية الفكرة انهم يجيبو حد بيموت ف أطفال ويخنقهم ويولع فيهم بجد اية عمرنا ماشفنا كدة فالمسلسلات#لحم_غزال — Ahmed Fathy (@AhmedFa96324844) May 2, 2021

وجاء في تغريدة أخرى "اليوم مشهد قتل الأطفال من أقسى مشاهد الأعمال الدرامية التى تعكس تدنى المستوى الأخلاقى العام بسبب تفشى فكر البلطجة فى كل مستويات المجتمع المصرى الذى ظل ينحدر من ١٩٥٢ ليصبح الأسوأ و الأفسد الآن فى تاريخ مصر الحديث"..

#لحم_غزال اليوم مشهد قتل الأطفال من أقسى مشاهد الأعمال الدرامية التى تعكس تدنى المستوى الأخلاقى العام بسبب تفشى فكر البلطجة فى كل مستويات المجتمع المصرى الذى ظل ينحدر من ١٩٥٢ ليصبح الأسوأ و الأفسد الآن فى تاريخ مصر الحديث، ربنا يستر على #مصر و #المنطقة_العربية — Hossam Salahedeen (@hsaeed69) May 2, 2021

وتابع أحدهم "عني انا متفرجتش ع مسلسل أصلا ووقت م اقابله ف طريقي الاقيه واحد بيقتل عيله صغيره حسبي الله عليك مسلسل بجد"

قصة مسلسل لحم غزال

يجسد المسلسل حياة الحارة الشعبية والعلاقات المتاشبكة بين أفرادها، حيث يتتبع قصة فتاة تدعى "غزال"، تلعب دورها الفنانة غادة عبد الرازق" وشيقيقتها شوق، التي تلعب دورها الفنانة مي سليم، حيث تعيش الشقيقتان في منطقة شعبية بمفردهما وهذا يعرضهما للعديد من المشكلات، ومن خلال الأحداث نرى كيف تعيش الأختان في هذه الظروف الصعبة ضمن أحداث مشوقة. المسلسل من تأليف إياد ابراهيم، وإخراج محمد سلامة، وبطولة كل من: غادة عبد الرازق وفاء عامر وشريف سلامة وعمرو عبد الجليل ومي سليم.

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