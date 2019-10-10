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مطالبات بمحاسبة حليمة بولند ووضع حد لجرأتها بعد آخر فيديو لها على سناب شات!

منشور 10 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 07:44
حليمة بولند

مرة جديدة، أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند الجدل بين أوساط السوشيال ميديا، وذلك بسبب التصرفات المثيرة للجدل والجريئة التي تقوم بها من خلال الفيديوهات والصور التي تشاركها مع الجمهور، مما جعل البعض يطالب بايقافها ومحاسبتها.

وظهرت حليمة في آخر فيديو نشرته عبر حسابها على سناب شات مرتدية فستانًا ضيقًا يبرز مفاتن جسدها وتقوم بالرقص والغناء على أنغام أحد الأغاني الخليجية، وهو ما اعتبره العديد من مستخدمي مواقع التواصل تعمد واضح لنشر الرذيلة بالإضافة إلى تجاهل تام من قبلها للعادات والتقاليد الخاصة بالمجتمعات العربية والخليجية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 الجدير ذكره أن الإعلامية الكويتية حليمة بولند تتعرض للانتقادات بصفة دائمة، حيث لم يقتصر الأمر فقط على جرأتها وأزياءها التي تطل فيها، بل تتصرف في بعض الأحيان أيضًا بطريقة تستفز الجمهور من خلال استعراض ممتلكاتها وثروتها عبر حساباتها على مواقع التواصل.

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