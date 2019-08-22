مقطع مسرّب يظهر فيه عمرو دياب مع دينا الشربيني في طريقهما للساحل الشمالي لقضاء العطلة (فيديو)

تمكّن أحد المعجبين بالصدفة من التقاط فيديو للفنان المصري عمرو دياب وهو برفقة الممثلة دينا الشربيني، وظهر كل منهما في السيارة وهما في طريقهما إلى الساحل الشمالي وعلى ما يبدو أنهما سيقضيان عطلتهما هناك سويًا، بالإضافة إلى تواجد بعض الأصدقاء أيضًا.

وقام المعجب بنشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنه قام بتصوير الهضبة أثناء قيادته للسيارة وبجانبه دينا الشربيني، وراح يلوّح لهما وينادي، فرد عمرو دياب وألقى التحية عليه، ليتم فيما بعد تداول المقطع بكثافة بين نشطاء السوشيال ميديا.

من ناحية أخرى، بدأ عمرو دياب بطرح بعض الأغاني من ألبومه القادم في موسم الصيف الحالي، ومن بين هذه الأغاني أغنية "بحبه"، ومن ثم كشف عن أغنية أخرى بعنوان "أنا غير"، وكان قد تم تسريب أغنية ثالثة لم يتم طرحها رسميًا بعد بعنوان "يوم تلات".

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: