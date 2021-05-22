ملكة كابلي تشوه أنفها بعمليات التجميل...والجمهور "مايكل جاكسون"!

شاركت الفاشينيستا ملكة كابلي مجموعة صُور جديدة لها عبر حسابها في سناب شات حيث يتابعها المُحبين بشكل متواصل.

ملكة بالصُور الجديدة سببت صدمة للجمهور بسبب التغير الملحوظ في شكل أنفها والذي تحول بحسب تعليق الجمهور إلى أنف "مايكل جاكسون"!...في حين اعتبر الأغلب أنها شوهة نفسها بالتجميل على الرغم من أنها لم تكن بحاجة له أبداً وان الأمر مُجرد هوس.

بالحديث عن ملكة فقد تصدر الحديث منذ عدة أيام بعد تداول فيديو لها برفقة طليقها أحمد السالم داخل إحدى المراكز الصحية. أحمد السالم كان قد نشر مقطع فيديو عبر حسابه أثناء تلقيه لقاح كورونا، وما فاجأ المعجبين سماع صوت الملكة كابلي في الخلفية، كما انتشر مقطع فيديو له ولطليقته يسيران إلى جانب بعضهما البعض. الجمهور اتهم الثنائي بمحاولة إثارة الجدل وتصدر الحديث وأن طلاقهما مُجرد لعبة للوصول لغايتهما بالشهرة.

طلاق ملكة كابلي

يذكر أن الثنائي أعلنا طلاقهما بعدما كشفت كابلي عن تعرضها للخيانة، من بعدها بدآ بفضح أسرار بعضهما البعض، إلا أنهما صدما الجمهور لاحقاً بعودتهما مجدداً بعد أن أحضرت كابلي لزوجها بوكيهات ورد ملأت الغرفة بها وأضافت أنها فهمت الموضوع بشكل خاطئ، لكن الصلح لم يستمر بينهما سوى لفترة بسيطة حتى أعلنا طلاقهما رسمياً وشارك أحمد وثيقة الطلاق عبر حسابه.

حرب كلامية كانت قد بدأت بين الثنائي بدايتها من جهة أحمد السالم الذي رد على تعليق إحدى المتابعات الذي جاء فيه "زوجتك حاضرة حفلة رابح صقر" ليرد بـ "أنا مش متزوج"، ومن ثم شارك صُورة عبر حسابه في انستقرام جاء فيها "كل يوم يمر علي يخليني أحمد ربي على كل قرار اتخذته.. كل قرار خلاني اعز نفسي عن كل شي ما يشابهني ولا يمثلني"!!

وأثارت تلميحات أحمد غضب ملكة التي لم تلتزم الصمت ورد بطريقتها من خلال فيديو جاء فيه "قصة من الخيال.. في واحد عايش حياته ويقوم بالكبائر بالأماكن المخصصة لها وعامل فيها الملاك قدام الناس وينتقد تصرفات علنية مثل التدخين وغيرها".

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