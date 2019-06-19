مليون مشاهدة في 24 ساعة..جديد محمد رمضان فيديو كليب "بابا"

طرح الفنان المصري محمد رمضان أحدث أعماله الفنية وأول تعاون مع شركة روتانا عبر موقع يوتيوب، وهو فيديو كليب أغنيته الجديدة "بابا"، وكعادته احتل المراتب الأولى في العديد من الدول على قائمة الأكثر تداولًا وذلك بعدما حصد في أقل من 24 ساعة أكثر من مليون مشاهدة.

أغنية "بابا" من كلمات خالد بدران وألحان وتوزيع رامي المصري وإخراج أحمد عبد الواحد، وكان الفيديو كليب حاله حال الفيديو كليبات السابقة لمحمد رمضان، لم يخلو من استعراض للعضلات والسيارات، بالإضافة إلى الرقص والكوميديا في بعض المشاهد.

الجدير ذكره أن محمد رمضان أكد لجمهوره أنه سيكون هناك في الفترة القادمة الكثير من الأعمال الغنائية الجديدة، خاصة بعد تعاقده مع شركة روتانا.

وكان محمد رمضان قد خاض سباق رمضان الدرامي في عام 2019 من خلال مسلسله "زلزال"، وشاركه في البطولة حلا شيحة وماجد المصري وعدد من نجوم الفن في مصر.

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