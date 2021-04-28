نانسي عجرم تثير التكهنات حول اعتناقها الإسلام بعد ظهورها بـ الحجاب والعباءة ..شاهدوا!

أثارت صُورة متداولة للفنانة اللبنانية نانسي عجرم الجدل بشكل كبير عبر منصات التواصل الإجتماعي بسبب ظهورها في الحجاب.

الصُورة المتداولة أظهرت نانسي وهي ترتدي غطاء الرأس وعباءة رمضانية ليتضح لاحقاً أنها من إعلان يعود عُمره لحوالي السنتين لصالح إحدى الشركات التجارية، وحول سبب تداول الصُورة حالياً أنها لم تكن قد طُرحت مع الإعلان لذلك تم تسريبها لاحقاً وربطها بالموسم الرمضاني.

من جهة أخرى، احتفلت نانسي منذ أيام بعيد ميلاد ابنتها الثانية "إيلا" بأجواء مستوحاة من تطبيق تيك توك وشاركت عجرم صُورة عائلية لها برفقة زوجها الدكتور فادي الهاشم وبناتها، كما أنها منذ أيام شاركت صُورة لبناتها من أجواء "أحد الشعانين" الذي تحتفل به الديانة المسيحية.

فنياً، تعيش نجمة البوب ستار نجاح آخر إعلان رمضاني كان قد جمعها بالممثل أمير كرارة وحققوا من خلاله أكثر من 25 مليون مشاهدة بغضون أسبوع عبر يويتوب كما أنها حقق أكثر من 51 مليون مشاهدة لنفس الفيديو عبر حسابها في فيسبوك.

ألبوم نانسي عجرم

أما فيما يتعلق بأعمالها القادمة فقد حمست الجمهور عن طريق الإعلان أن التحضيرات النهائية لإطلاق الألبوم قد بدأت بالفعل وعلى الأغلب ستعتمد الفنانة طريقة الفيديو كليب لـ هيت الألبوم ومن بعدها سيتم إصدار الألبوم كاملاً عبر قنواتها الشخصية وتطبيقات الموسيقى.

يذكر أن الفنانة ما زالت تعيش نجاح آخر أعمالها الغنائية التي حملت عنوان "أمي" وحققت من خلالها ما يقارب الـ 10 مليون مشاهدة خلال شهر تقريباً عبر يويتوب.



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